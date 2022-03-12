Кристиана Чаморро бросила вызов преемственности Ортеги в Никарагуа, как и ее мать

Кристиана Чаморро, приговоренная в пятницу за отмывание денег, знала, что оспаривание преемственности власти Даниэля Ортеги подвергает ее репрессиям. Его семья пострадала от этого не понаслышке в современной истории Никарагуа.

«Когда вы занимаете позицию, которая ставит под угрозу власть диктатуры, вы ожидаете чего угодно, даже самого худшего», — сказал 68-летний Чаморро AFP в конце мая 2021 года. 2 июня она была помещена под домашний арест.

Любимая столкнуться с Ортегой на выборах в ноябре 2021 года, она была неожиданно обвинена правительством в отмывании денег и идеологической лжи, а также в двух других преступлениях, которые она якобы совершила, когда возглавляла фонд, названный в честь ее матери, бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997), который содействует свободе выражения мнений.

После более чем девяти месяцев дома в тюрьме суд признал ее виновной в эту пятницу, и прокуратура просит о наказании в 13 лет. Однако обвинительный приговор будет объявлен 21 марта.

«Люди поставили меня на первое место среди электоральных предпочтений. Вот почему диктатор приказал мне обвинить, это месть народу», — заявил Чаморро в мае.

Она входит в группу из 46 оппонентов, которые были арестованы в прошлом году, большинство обвиняемых в заговоре против правительства Ортеги, которое находится у власти с 2007 года и выиграло свой четвертый срок подряд в ноябре прошлого года.

Среди заключенных семь бывших кандидатов в президенты, которым, как и ей, запретили конкурировать с сандинистским лидером.

Власти утверждают, что через фонд Чаморро из Вашингтона были получены деньги для дестабилизации правительства. И они обвиняют заключенных противников в заговоре с целью свержения Ортеги.

— «Месть» —

Его отец, журналист Педро Хоакин Чаморро, был застрелен на улице в Манагуа 10 января 1978 года за противодействие диктатуре Сомоса, правившей Никарагуа почти полвека до победы Сандинистского фронта национального освобождения (ФСЛН) в 1979 году.

После первого правительства Ортеги (1985-1990) мать Кристианы, Виолета Барриос, победила его на выборах 1990 года, не позволив ему переизбраться.

Виолета, которой сейчас 92 года, больная и заботящаяся о своей семье, способствовала процессу примирения между никарагуанцами после десятилетий внутренних конфликтов. Она правила в разгар насильственной оппозиции, осуществляемой Сандинизмом, ситуация, которая, призналась она, заставила ее «плакать» от негодования.

Это «месть за наследие моей матери, Виолеты Чаморро, которое мы собрали в Фонде, который носит ее имя. Таким жестоким образом он мстит за поражение (1990), которое, кажется, не превышает», - сказала Кристиана.

«Судебное дело против меня не только для меня, но и против демократии», - сказала Чаморро перед арестом по обвинению, которое она считала «фарсом», который, по ее словам, продемонстрировал «ужас», который был у Ортеги от ее возможной кандидатуры.

Оппозиция победила бы «подавляющим большинством на свободных и честных выборах», заявил он в прошлом году.

Политические устремления Кристианы подверглись критике со стороны вице-президента, первой леди и пресс-секретаря правительства Росарио Мурильо.

«Они думают, что они помазаны кем? Даже их жизненная траектория не защищает их (...) продает родину и не только персонажа или персонажа, но и семейную историю, которая не имеет ничего общего с героическим наследием», — говорит жена Ортеги.

Кристиана, с другой стороны, вспоминает, что когда Мурильо был секретарем ее отца в газете La Prensa, «к ней относились с уважением, двери нашего дома были открыты для нее, и к ней всегда относились сердечно».

-Тюрьма и ссылка в семью-

Среди осужденных - его старший брат, оппонент и бывший министр обороны в 90-е годы Педро Хоакин Чаморро. Тем временем его младший брат Карлос Фернандо, известный журналист, критикующий правительство, отправился в изгнание в Коста-Рику на фоне волны арестов.

Также были захвачены два двоюродных брата Кристианы: бывший претендент на пост президента Хуан Себастьян Чаморро, который недавно был приговорен к 13 годам тюрьмы за «сговор», и Хуан Лоренцо Холманн Чаморро, директор оппозиционной газеты La Prensa.

Кристиана — третий из четырех детей бывшего президента, правительство которого отстаивало процесс разоружения после гражданской войны, которую страна пережила во время революции.

Его отец несколько раз подвергался тюремному заключению за критику и противодействие «Сомоса» из газеты «Ла Пренса», которой он руководил до самой смерти.

Кристиана, мать двоих детей, овдовела после гибели в авиакатастрофе в 2015 году своего мужа Антонио Лакайо, правой руки Виолеты в правительстве.

бм-джр/мав/атм