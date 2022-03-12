Кристиан Бенавенте почти забил гол со штрафного в матче Альянса Лима против Мелгара за Лигу 1

Альянса Лима - Мелгар: Кристиан Бенавенте пробил со штрафного и узко забил за сине-белую команду в матче на дату 6 турнира Apertura de la Liga 1, который проходил на стадионе UNSA в Арекипе.

В течение 39 минут игры защитник Мелгара Матиас Лазо заблокировал нападающего Альянсы Лимы Альдаира Родригеса на краю штрафной, заработал желтую карточку и создал опасность штрафного для сине-белой команды.

Нападающий «Альянсы Лимы» Кристиан Бенавенте решил нанести прямой фол по воротам Мелгара. «Шавал» пропустил мяч через барьер и потребовал вратаря Мелгара Хорхе Кабезудо, который растянул и отбросил мяч на угловом.

Тренер «Альянса Лима» Карлос Бустос выстроился в ряд с Анджело Кампосом, Рикардо Лагосом, Ослимгом Мора, Йорди Вильчесом, Пабло Мигесом, Кристианом Рамосом, Жозепмиром Бальоном, Хайро Кончей, Альдаиром Фуэнтесом, Альдаиром Родригесом и Кристианом Бенавенте.

Стратег Мелгара Нестора Лоренцо выбрал этот одиннадцать титуларов: Хорхе Кабезудо, Леонель Галеано, Хосе Лухан, Паоло Рейна, Матиас Ласо, Жоэль Санчес, Жан-Пьер Арчимбо, Алексис Ариас, Кристиан Бордакаар, Джонни Видалес и Луис Иберико.

Альянса Лима сыграла пять матчей в Лиге 1. Он выиграл победу у Карлоса А. Маннуччи, две ничьи у Атлетико Грау в Матуте и Спорт Бойз в Кальяо. Кроме того, два поражения подряд в последних матчах Альянса Атлетико в Суллане и Спортинг Кристал на стадионе Алехандро Вильянуэва.

Мелгар завершил четыре матча в турнире по апертуре, отдохнув на 4-й день. Он одержал победу над Карлосом А. Маннуччи на первом свидании. Он связался со Sporting Cristal в Лиме и приковал два сразу проигрыша Sport Huancayo и UTC в Кахамарке.

ПРЕДСТОЯЩИЙ АЛЬЯНСА ЛИМА

Дата 7: Отдых Альянца Лима

Дата 8: Спорт Уанкайо против Альянса Лима

Дата 9: Лима против UTC Альянс

Дата 10: Университарио против Альянса Лима

Дата 11: Кантолао против Альянса Лима

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ MELGAR

Дата 7: Кантолао против Мелгара

Дата 8: Мелгар против Сьенсиано

Дата 9: Кантолао против Мелгара

Дата 10: Мелгар против Карлоса Штейна

Дата 11: Сен-Мартен против Мелгара

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