Крики о помощи, жалобы и угрозы в адрес посетителей Play Land Park во время аварии в механической игре

После аварии, в результате которой два человека получили ранения после того, как один из транспортных средств в механической игре сломал свою ось в Play Land Park Жокей-клуба, расположенного в районе Сурко, теперь стал вирусным больше видео о том, что произошло во время трагедии.

В клинике Монтефиори пострадали два человека: 18-летняя девочка и 11-летний мальчик, которых избили во время аварии.

В видео, которое было распространено в социальных сетях, видно, как во время аварии в Play Land Park люди, которые были близки к механической игре, ушли и начали кричать, так как у них были друзья или семья на отдыхе.

В конце игры некоторые из участников выбежали, а другие подошли, чтобы узнать, как дела у участников. «Все кончено, все кончено», — говорит молодой человек, который играл в механическую игру.

На других изображениях мужчина жаловался на то, что для оказания помощи раненым была скорая помощь, но парк Play Land Park все еще функционирует.

«Он думает, что это игра. Мы занимаемся человеческими жизнями, а люди все еще вступают в игру. Они должны все остановить», - сказал он. Видимо, какой-то работник развлекательного центра хотел заткнуть его и угрожать ему, но он ответил так: «Несчастный, вы говорите, двигайтесь вперед, двигайтесь вперед, почему бы вам не сказать мне в лицо, чтобы вы могли увидеть, как я вам отвечу».

Play Land Park стал трендом в последние часы в Перу из-за аварии, в результате которой двое получили ранения и были отозваны злоупотребления и скандалы, которые произошли в этом учреждении в последние годы.

КЛАУСУРАН ПЛЕЙ ЛЕНД ПАРК

Муниципалитет Сурко закрыл Play Land Park после аварии в механической игре, в результате которой двое получили травмы. Однако это было отложено из-за того, что администратор и охрана не разрешили членам коммуны или полиции войти.

«Единственное, что я могу вам сказать, это то, что этот факт является предметом расследования и что произошла механическая игра, в которой один из танков сломался. Это будет расследовано, и все причастные к этому лица отправятся в Депинкри для соответствующего расследования. Как видите, инспекция и Indecopi пришли», — заявил майор Чокеуанка из полиции Монтеррико. станция.

После нескольких минут и жалоб от агентов PNP Depincri de Surco смог войти в помещение, чтобы увидеть, что произошло во время этой трагической аварии.

Чокеуанка добавил, что также будет расследовано, почему они не пустили копов в Play Land Park, когда его запросили перед властями.

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