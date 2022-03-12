COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 3377 новых случаев заболевания и 18 смертей

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 четверга, 10 марта, было подтверждено появление 3377 новых инфицированных COVID-19 в стране.

Упомянутая цифра соответствует только последнему четвергу, а количество смертей в тот же день составляет 18 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 10 марта.

- Выбрано 27 миллионов 851 471 человек

- Отрицательные результаты 24 миллиона 316 784

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 534,687

Что касается случаев заболевания, подтвержденных в последний четверг, 12 марта, получена следующая информация:

- Опробовано 65 807 человек

- Подтвержденные случаи 3 377

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Министерство здравоохранения подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1624 госпитализированных пациента из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья эта цифра составляет 687. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 565 190 человек преодолели болезнь и были выписаны из медицинского учреждения или прошли период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это количество людей, которые были выписаны в прошлый четверг, которое в общей сложности составляет 135 человек.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 211 423 человека, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, до 18:08 пятницы, 11 марта 2022 года, было применено в общей сложности 64 502 773 дозы против COVID-19.

Тем не менее, 11'191′036 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз среди уязвимых групп населения на 66,7%.

Такова ситуация с вакцинацией против #COVID19 в Перу до 18:07 11 марта.

Эти цифры показывают, что 34,14 процента вакцинированы ревакцинацией населения в целом.

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