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суббота 12 март 2022
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Россия

COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 3377 новых случаев заболевания и 18 смертей

Перу вошла в третью волну, несмотря на применение более 64 миллионов доз против коронавируса.

12 март 2022
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 четверга, 10 марта, было подтверждено появление 3377 новых инфицированных COVID-19 в стране.

Упомянутая цифра соответствует только последнему четвергу, а количество смертей в тот же день составляет 18 человек.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 10 марта.

- Выбрано 27 миллионов 851 471 человек

- Отрицательные результаты 24 миллиона 316 784

- Подтвержденные случаи 3 миллиона 534,687

Что касается случаев заболевания, подтвержденных в последний четверг, 12 марта, получена следующая информация:

- Опробовано 65 807 человек

- Подтвержденные случаи 3 377

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС

Министерство здравоохранения подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1624 госпитализированных пациента из-за COVID-19.

Для пациентов с критическим состоянием здоровья эта цифра составляет 687. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.

Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 565 190 человек преодолели болезнь и были выписаны из медицинского учреждения или прошли период изоляции на дому.

Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это количество людей, которые были выписаны в прошлый четверг, которое в общей сложности составляет 135 человек.

СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19

Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет 211 423 человека, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.

Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу

По данным Минздрава, до 18:08 пятницы, 11 марта 2022 года, было применено в общей сложности 64 502 773 дозы против COVID-19.

Тем не менее, 11'191′036 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз среди уязвимых групп населения на 66,7%.

Такова ситуация с вакцинацией против #COVID19 в Перу до 18:07 11 марта.

Эти цифры показывают, что 34,14 процента вакцинированы ревакцинацией населения в целом.

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