Коста-Рика нацелена на индустрию конопли и медицинского каннабиса миллионеров

Сан-Хосе, 12 марта С недавним принятием закона Коста-Рика стремится вступить в конкуренцию и привлечь инвестиции в индустрию конопли и медицинского каннабиса стоимостью в миллион долларов, для чего ей все еще необходимо предпринять некоторые шаги для поддержки производителей и уточнить нормативные вопросы. Согласно данным консалтинговой фирмы Grand View Research, в 2020 году размер мирового рынка конопли оценивался в 3,61 миллиарда долларов, и ожидается, что годовой темп роста составит 16,2% с 2021 по 2028 год в ответ на высокий спрос. Что касается медицинского каннабиса, данные, представленные на мероприятии, показывают, что в 2020 году рынок оценивался в 6,822 миллиарда долларов, а к 2030 году, по прогнозам, достигнет 53,883 миллиона долларов. Войти в эту отрасль и стать ее важным участником теперь является вызов Коста-Рики, где 2 марта президент Карлос Альварадо подписал закон, одобренный Конгрессом, который открывает путь, но является лишь первым шагом на пути развития отрасли в этой стране, которая будет привержена хорошим инвестициям. климат как наконечник копья. Президент Коста-риканского совета по конопле и каннабису Рой Томпсон объяснил Efe, что Коста-Рика имеет значительные преимущества в конкуренции на рынке, включая политическую стабильность, позитивный инвестиционный климат, обученный человеческий капитал и сеть соглашений о свободной торговле. «Инвестиции ищут безопасную и стабильную среду, и мы можем предложить многое из того, что ищут компании, а также квалифицированную рабочую силу. Мы думаем, что можем стать отличным игроком, и Коста-Рика также имеет очень важный национальный бренд защиты природы и мира», — сказал Томпсон. ЧТО ГРЯДЕТ Отныне ближайшей целью Коста-Рики будет создание ряда нормативных актов, обеспечивающих соблюдение международных стандартов, соответствующих крупным рынкам и производителям, таким как Канада, США и Израиль. «В ближайшие месяцы нам предстоит очень сильная, очень специализированная работа по формированию нормативных актов, устанавливающих такие вопросы, как безопасность, импорт семян, транспортировка, управление отходами, экспорт и отслеживаемость, которые должны соответствовать международным стандартам», — сказал Томпсон. Со своей стороны, министр экономики, промышленности и торговли Виктория Эрнандес заявила Efe, что закон «открывает совершенно новую область для страны», «огромный рынок» и «новую нишу» для компаний. «Есть 21 страна с рынком 800 миллионов человек, где законно импортировать все эти продукты. Это имеет большой потенциал, зная, что созданные здесь фармацевтические, пищевые или маркетинговые отрасли будут генерировать на разных территориях узел связей в генерации продуктов и услуг», - сказал он. Эрнандес сказал, что правительство должно упростить процедуры, быстро установить технические регламенты, упростить схемы аккредитации, увеличить финансирование оборотного капитала и создать стратегические альянсы с международными компаниями. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Принятый в Коста-Рике закон позволит властям выдавать лицензии на производство и индустриализацию каннабиса в медицинских или терапевтических целях. Кроме того, он объявляет свободным выращивание, производство, индустриализацию, сбыт непсихоактивной конопли или каннабиса и ее продуктов или побочных продуктов для пищевых и промышленных целей без предварительного специального или дополнительного разрешения властей. Промышленная конопля пользуется большим спросом из-за лечебных преимуществ, предлагаемых продуктом, а также из-за возможности использовать ее для производства масел, красителей, топлива, смазочных материалов, красок, строительных материалов и других продуктов. Медицинский каннабис используется как часть лечения конкретных симптомов или заболеваний, таких как рак, хроническая боль и психические расстройства.