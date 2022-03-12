Коронавирус в Аргентине: за последние 24 часа подтвержден 71 случай смерти и 2986 случаев заражения

A healthcare worker takes a swab sample from a man to be tested for the coronavirus disease (COVID-19), at La Rural, in Buenos Aires, Argentina December 23, 2021. Picture taken December 23, 2021. REUTERS/Agustin Marcarian

Министерство здравоохранения страны сообщило в эту субботу, 12 марта, что за последние 24 часа был зарегистрирован 71 случай смерти от коронавируса и 2986 новых случаев заражения . С учетом этих данных общее число случаев заболевания с начала пандемии составляет 8 970 196, а смертей - 127 122.

В этот последний день было проведено 33 020 тестов, поэтому зарегистрированный уровень положительных результатов составляет 9,04%. Этот процент обнадеживает, поскольку он ниже 10%, рекомендованных ВОЗ для того, чтобы считать пандемию под контролем.

В настоящее время в стране зарегистрировано 73 121 активный случай заболевания. Это люди, у которых было диагностировано заболевание, но они еще не выписаны в национальную систему. Между тем общее количество возмещенных сумм составляет 8 769 953.

С другой стороны, из общего числа зарегистрированных сегодня смертей 37 мужчин и 34 женщины. Больше всего смертей зарегистрировано в провинции Буэнос-Айрес — 61 случай смерти из 71.

Что касается кампании вакцинации, последние официальные данные показывают, что общее количество примененных прививок составляет 94 928 629, из которых 40 487 292 соответствуют первым дозам, 36 656 265 вторым, 3 038 632 были дополнительными и еще 14 746 440 бустерных доз, в то время как вакцины были распространены среди юрисдикции достигают 102 683 890, а пожертвований - 5 083 000.

За последние 12 дней в Буэнос-Айресе четвертая доза применялась людям с ослабленным иммунитетом . Министр здравоохранения города Фернан Кирос несколько дней назад объяснил, что группы с недостатками иммунной системы получат четвертую дозу вакцина от COVID-19 в CABA с этого месяца. И он уточнил, что, хотя это четвертая инъекция, она работает как усилитель для поддержания иммунитета против вируса.

«Вакцинация против COVID-19 имеет первичную схему, первую и вторую дозы, которые необходимы для активации иммунной системы и защиты от заболевания, это верно для подавляющего большинства граждан. С другой стороны, существуют определенные группы, которые имеют более низкий иммунный ответ, либо потому, что они получают химиотерапию, либо потому, что они получают иммунодепрессанты из-за трансплантации, или потому, что они получают кортикостероиды или проходят гемотерапии или у вас есть заболевание, которое повредило их иммунитет, будь то врожденное или приобретенное заболевание, такое как ВИЧ», — говорит Кирос.

И добавил: «В тех случаях, когда иммунная система плохо реагирует, первичной схемы с двумя дозами недостаточно. Таким образом, существуют первичные схемы с двумя дозами для подавляющего большинства граждан и первичные схемы с тремя дозами», - пояснил Кирос.

Эти люди первыми получили дополнительную дозу в ноябре прошлого года в CABA и по всей стране. Это «люди с иммунокомпромиссом или двойные дозы вакцины Sinopharm и старше 50 лет. Это те, кто получил третью дозу с ноября, которая не считалась бустерной дозой, но третья доза достигла первичного графика, который в других группах достигается с помощью двух доз и, таким образом, выравнивает иммунный ответ».

В стране для населения в целом применяется бустерная доза, третья инъекция. В этой группе, в которой иммунитет уже активирован двумя дозами, «усиление применяется периодически для поддержания того же эффекта или той же потенции иммунитета», подчеркнул глава портфеля здравоохранения Буэнос-Айреса. И он уточнил: «Четвертая доза для населения в целом «еще не решена, это вопрос, который оценивается и видит возможность и форму».

В нескольких странах мира четвертая доза уже стала реальностью. Швеция, например, рекомендует четвертую инъекцию только людям старше 80 лет, в то время как такие страны, как Дания, Израиль или Чили, предлагают четвертую вакцинацию для всех людей из группы риска старше 18 лет.

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