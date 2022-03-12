Хулиан Киньонес забивает гол и голевую передачу в победе Атласа

Сьюдад-Хуарес (Мексика), 11 марта Колумбиец Хулиан Киньонес забил гол и сделал результативную передачу, чтобы возглавить победу чемпиона Атласа, 1-2 над ФК Хуарес, в эту пятницу в продолжении десятого раунда мексиканского футбола Клаусура. Киньонес и аргентинский Хулио Фурч отразили на табло доминирование Атласа, который подскочил на третье место с пятью победами, тремя ничьими, двумя поражениями и 18 очками, что на три меньше, чем лидер Пуэбла, и на 10 больше, чем Хуарес, тринадцатый. Первая атакующая игра в матче была на 24-й минуте, и Атлас воспользовался преимуществом, когда Киньонес финишировал сзади и забил в сотрудничестве с вратарем Уго Гонсалесом. «Атлас» пошел на большее и на 59-й минуте расширил преимущество с помощью касания левой руки Фурча в пасе от Киньонеса. Хуарес продвинулся вперед, и в 65 он воспользовался средствами обороны, чтобы проигнорировать гол Фернандо Арсе. В другом поединке колумбийцы Стефан Медина и костариканец Джоэл Кэмпбелл забили гол, чтобы «Монтеррей Райядос» одержал победу над Масатланом со счетом 2:1. На своем стадионе в Монтеррее, на севере страны, Rayados доминировали и одержали вторую победу подряд против Масатлана, который менялся все меньше и больше и был снижен с мишенью Мигеля Сансореса. Монтеррей поднялся с двенадцатого на восьмое место с тремя победами, тремя ничьими и парой неудач, а Масатлан остался предпоследним с семью очками. За пару часов до этого Некакса победил Керетаро со счетом 1:0 голом Хериберто Хурадо, который принял мяч в зоне и ударом левой ноги дал победу местным жителям. Матчи этой пятницы открыли новую эру в мексиканском футболе, который после крупной борьбы в прошлую субботу в дуэли Керетаро и Атлас начал наступление, чтобы предотвратить насилие. В трех матчах игроки обеих команд держались за руки посреди корта в течение минуты. В эту субботу Америка войдет в дом Чивас-де-Гвадалахара, в классическом мексиканском футболе, Леон примет Тигрес UANL и Круз Азул в УНАМ Пумас, а в воскресенье сыграют Толука-Пачука, Сан-Луис-Пуэбла и Сантос Лагуна-Тихуана. гб/га