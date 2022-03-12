Колумбия стремится изменить рынок с экспорта мяса в Россию на рынок США

Богота, 11 марта Министр сельского хозяйства Колумбии Родольфо Зеа заявил в пятницу, что правительство предпринимает шаги по изменению рынка экспорта мяса в Россию на рынок США в результате ограничений, введенных в отношении евразийской страны вторжением в Украину. «Мы стремимся улучшить маркетинг колумбийских производителей по всему миру. В настоящее время, когда мы не собираемся экспортировать в Россию, мы рассматриваем возможность замены этого рынка, и прекрасная возможность - это Соединенные Штаты», - сказал министр, цитируемый в заявлении его канцелярии. Заявление Зеа прозвучало через день после встречи президента Колумбии Ивана Дуке в Вашингтоне со своим американским коллегой Джо Байденом, который заявил после встречи о намерении назначить латиноамериканскую страну главным союзником, не входящим в НАТО, что подразумевает ряд экономических и военных привилегий. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Министр Зеа подчеркнул возможность того, что власти США допустят колумбийское мясо, поскольку это пункт назначения, в котором проживает около 329 миллионов потребителей продуктов питания. С 2020 года Колумбийский сельскохозяйственный институт (ICA) проводит технические совещания для выполнения требований, необходимых для завершения этого процесса. Буквально в начале месяца APHIS, орган здравоохранения США, объявил, что посетит Колумбию в первые недели мая, чтобы оценить предложение по зоне экспорта мяса. С другой стороны, министр напомнил, что в 2021 году экспорт Колумбии в Россию составил 140 миллионов долларов, что составляет 0,3 процента продаж в сельскохозяйственном секторе за рубежом, и из этой цифры 25 процентов, или 64 миллиона долларов, приходится на мясо и съедобные субпродукты. Именно поэтому он настаивал на том, что «допустимость США для колумбийской говядины является одной из возможностей заменить российский рынок».