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суббота 12 март 2022
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Россия

Chivas и Club America встретятся друг с другом в «Классике классики»

12 март 2022

Местная команда приезжает на этот матч с нетерпением ждет очередной победы после победы в предыдущем дне. Со своей стороны, визит надеется получить лучший результат на этот раз после проигрыша в последнем матче.

Чивас победил Сантос Лагуну со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он 3 раза проигрывал и сравнял счет в 1 матче.

Клуб Америка проиграл Монтеррей со счетом 1:2. В последних матчах он одержал 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.

Лас-Чивас и Агилас будут измерены завтра в 00:00 (время Аргентины). Матч к 10-му свиданию Мексика — Лига МХ — Клаусура 2022 будет сыгран на стадионе «Акрон».

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает десятое место с 11 очками и 3 победами, а посетитель достиг 6 единиц и занимает 18-е место в турнире.

Расписание Chivas и Club América, в зависимости от страны
  • Аргентина: 00:00 часов
  • Колумбия, Мексика EST и Перу: 22:00
  • Мексика CST и Никарагуа: 21:00
  • Mexico Most: 20:00
  • PST в Мексике: 19:00
    • PST в Мексике
  • : 19:00

Источник примечания и изображения: DataFactory

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