Chivas и Club America встретятся друг с другом в «Классике классики»

Местная команда приезжает на этот матч с нетерпением ждет очередной победы после победы в предыдущем дне. Со своей стороны, визит надеется получить лучший результат на этот раз после проигрыша в последнем матче.

Чивас победил Сантос Лагуну со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он 3 раза проигрывал и сравнял счет в 1 матче.

Клуб Америка проиграл Монтеррей со счетом 1:2. В последних матчах он одержал 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.

Лас-Чивас и Агилас будут измерены завтра в 00:00 (время Аргентины). Матч к 10-му свиданию Мексика — Лига МХ — Клаусура 2022 будет сыгран на стадионе «Акрон».

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает десятое место с 11 очками и 3 победами, а посетитель достиг 6 единиц и занимает 18-е место в турнире.

Расписание Chivas и Club América, в зависимости от страны

Аргентина: 00:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 22:00

Мексика CST и Никарагуа: 21:00

Mexico Most: 20:00

PST в Мексике: 19:00

PST в Мексике : 19:00

Источник примечания и изображения: DataFactory