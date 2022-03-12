Chivas и Club America встретятся друг с другом в «Классике классики»

Местная команда приезжает на этот матч с нетерпением ждет очередной победы после победы в предыдущем дне. Со своей стороны, визит надеется получить лучший результат на этот раз после проигрыша в последнем матче.
Чивас победил Сантос Лагуну со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он 3 раза проигрывал и сравнял счет в 1 матче.
Клуб Америка проиграл Монтеррей со счетом 1:2. В последних матчах он одержал 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.
Лас-Чивас и Агилас будут измерены завтра в 00:00 (время Аргентины). Матч к 10-му свиданию Мексика — Лига МХ — Клаусура 2022 будет сыгран на стадионе «Акрон».
Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.
Заведение занимает десятое место с 11 очками и 3 победами, а посетитель достиг 6 единиц и занимает 18-е место в турнире.
Расписание Chivas и Club América, в зависимости от страны
- Аргентина: 00:00 часов
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 22:00
- Мексика CST и Никарагуа: 21:00
- Mexico Most: 20:00
- PST в Мексике: 19:00 PST в Мексике
- : 19:00
Источник примечания и изображения: DataFactory