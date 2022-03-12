Китайская мафия в Ла-Плате: банда упала, которая запугивала, вымогала и избивала торговца

Прошлой ночью DDI Ла-Платы развернуло свои войска для одновременного проведения семи обысков в различных китайских супермаркетах и частных домах в этом городе. Цель заключалась в захвате лидеров банды, которая вымогала деньги у местных торговцев и действовала под популярным ярлыком «китайская мафия» . Его лидером, согласно следствию, стал президент Торговой палаты китайских супермаркетов в городах Ла-Плата, Берисо и Энсенада, человек, которого опознали как Кэ Дэцян по прозвищу «Матиас» (44 года).

Матиаса наконец-то поймали. Силы Буэнос-Айреса остановили его, когда он находился на борту автомобиля Kia Sorento со своим напарником, когда он входил в свой дом, расположенный на 25-й - 100-й улице. Они следили за ним уже давно.

Дело началось с жалобы китайского владельца супермаркета, на которого напала группа из шести человек, вооруженных палками. Это произошло в августе 2020 года и было зафиксировано камерами безопасности этого места . На снимках показан момент, когда агрессоры — в масках и в кепках с козырьками — входят в помещение, расположенное на 122-й улице, и разрушают его палазо и бутылками.

Хозяин заведения сказал, что они были дважды: сначала угрожали ему смертью - он, а также сотрудники помещения - требовал, чтобы он заплатил крупную сумму долларов в обмен на «защиту». Поскольку у жертвы не было денег, жестокие вернулись спустя несколько часов и нанесли ущерб бизнесу, избив одного из торговцев.

Дело перешло в Функциональную группу по обучению и судебному разбирательству (UFIJ) 16 во главе с прокурором Хуаном Крусом Кондоми Алькортой, и сотрудники Управления расследований сложных преступлений и организованной преступности полиции Буэнос-Айреса инициировали расследование, которое в декабре 2021 года сотрудничество Директората Интерпола, которому удалось установить личность пяти из шести нападавших с помощью съемок.

Посредством последующих заданий исследователи узнали о своих домах и местах работы. Они также установили роль лидера Маттиаса. Другие участники группы были идентифицированы как Чэнь Дунфэнь, Чэнь Тэнгуй, Ян Шиго и Линь Кай. Последнему 39 лет, и именно он поразил одного из трейдеров в атаке 2020 года.

Как только подозреваемые были опознаны, они пошли за ними. Судья Эдуардо Луис Сильва Пелосси, глава суда № 2 Платенсе, выдал ордера на обыск в двух домах и пяти супермаркетах. Помимо Маттиаса были арестованы Линь Кай и Ян Шиго. В ходе операций были захвачены два огнестрельных оружия: 40-мм пистолет и еще одна 6,35 мм пушка, боеприпасы, автомобиль, 700 000 песо и 21 мобильный телефон. Один из револьверов был спрятан между гондолами магазина на 137-й авеню и 523-й улице. Другой был доставлен Матиасом в своей машине.

Оружие, спрятанное между гондолами магазина на 137-й авеню и 523-й улице

Condomi Alcorta обвинила двух задержанных в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах из-за использования оружия в реальных соревнованиях с серьезными травмами. Они будут расследованы в ближайшие несколько часов. Тем временем в ходе следственных работ продолжаются поиски трех оставшихся в бегах обвиняемых, одного из которых пока не удалось установить.

Трое задержанных и элементы, похищенные полицией Буэнос-Айреса

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