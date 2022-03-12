Китай Российский газовый дорадо?

Пострадая от жестких западных санкций, Россия делает ставку на высокий спрос Китая на газ и нефть для выведения своих запасов.

- Китай потребляет много энергии -

Энергетические потребности Китая, который имеет более 4 000 км границы с Россией, резко возросли в соответствии с его экономическим ростом.

В прошлом году Китай был вторым по величине потребителем нефти в мире после США и третьим по величине потребителем газа, спрос на который продолжает расти.

К 2030 году потребности азиатского гиганта в газе будут на 40% выше, чем в 2020 году, предупреждает Международное энергетическое агентство (МЭА).

- ЕС, в 10 раз больше, чем Китай -

Российский газ составляет всего 5% от потребления в Китае.

Хотя объемы газа, потребляемого Китаем, неуклонно растут, они все еще значительно ниже европейского импорта, основного назначения российского газа.

В прошлом году Европейский союз (ЕС) импортировал 155 млрд м3 российского газа, по данным МЭА, то есть примерно в 10 раз больше, чем Китай.

Кроме того, по данным банка ANZ, Россия поставляет Китаю 16% своей нефти, в среднем 1,59 миллиона баррелей в день в прошлом году.

- «Сибирские силы» —

Для поставки российского газа у Китая есть два варианта: по трубопроводам (трубопроводам) или через терминалы газификации, где сжиженный природный газ (СПГ) обычно транспортируется морем.

Первый газопровод Россия-Китай был введен в эксплуатацию в 2019 году.

Эта труба, получившая название «Сила Сибири», на протяжении более 2000 км соединяет месторождения в Восточной Сибири с китайской границей.

Китайский участок, который в будущем должен облегчить поставки газа в Шанхай, разделен на три части. Один из них еще не построен.

Комплекс будет полностью готов к 2025 году.

«Сила Сибири» сможет поставлять 38 млрд м3 в год.

Кроме того, планируется строительство второго газопровода «Сила Китая 2» через Монголию. По данным общественного телевидения CCTV, если работы будут проведены, инфраструктура будет поставлять в Китай 50 миллиардов м3 дополнительных газов.

- Начинающие проекты -

Российско-китайский газопровод сопровождается огромным контрактом на поставку газа на сумму 400 миллиардов долларов в течение 30 лет, подписанным «Газпромом» и китайской CNPC в мае 2014 года после десятилетних переговоров.

Случайно или нет, но несколькими месяцами ранее Москва вторглась на украинский полуостров Крым.

Это решение президента России Владимира Путина вызвало ливень западных санкций и вызвало охлаждение отношений между Россией и европейцами.

За три недели до вторжения в Украину российский президент сообщил Пекину о подготовке нового контракта на поставку 10 млрд м3 природного газа в Китай.

- Диверсификация —

Помимо России, Китай в последние годы стремился диверсифицировать источники поставок.

Крупнейшим поставщиком газа, безусловно, является Туркменистан, опережая Казахстан, Узбекистан и Бирму.

Несмотря на напряженность в отношениях с Канберрой, Австралия является страной, которая продает больше всего сжиженного природного газа в Китай (39% доли рынка), опережая США (11%), Катар, Малайзию и Индонезию, согласно официальным данным.

В прошлом году Китай также обратился к Соединенным Штатам, несмотря на их неспокойные отношения, на фоне сбоев в глобальных цепочках поставок.

В конце 2021 года китайский нефтяной гигант Sinopec подписал 20-летнее соглашение с американской компанией Venture Global о поставках себе СПГ.

БУР-СБР/БАР/ПЗ/JVB/МНЕ