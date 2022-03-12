Китай Российский газовый дорадо?

Пострадая от жестких западных санкций, Россия делает ставку на высокий спрос Китая на газ и нефть для выведения своих запасов.
- Китай потребляет много энергии -
Энергетические потребности Китая, который имеет более 4 000 км границы с Россией, резко возросли в соответствии с его экономическим ростом.
В прошлом году Китай был вторым по величине потребителем нефти в мире после США и третьим по величине потребителем газа, спрос на который продолжает расти.
К 2030 году потребности азиатского гиганта в газе будут на 40% выше, чем в 2020 году, предупреждает Международное энергетическое агентство (МЭА).
- ЕС, в 10 раз больше, чем Китай -
Российский газ составляет всего 5% от потребления в Китае.
Хотя объемы газа, потребляемого Китаем, неуклонно растут, они все еще значительно ниже европейского импорта, основного назначения российского газа.
В прошлом году Европейский союз (ЕС) импортировал 155 млрд м3 российского газа, по данным МЭА, то есть примерно в 10 раз больше, чем Китай.
Кроме того, по данным банка ANZ, Россия поставляет Китаю 16% своей нефти, в среднем 1,59 миллиона баррелей в день в прошлом году.
- «Сибирские силы» —
Для поставки российского газа у Китая есть два варианта: по трубопроводам (трубопроводам) или через терминалы газификации, где сжиженный природный газ (СПГ) обычно транспортируется морем.
Первый газопровод Россия-Китай был введен в эксплуатацию в 2019 году.
Эта труба, получившая название «Сила Сибири», на протяжении более 2000 км соединяет месторождения в Восточной Сибири с китайской границей.
Китайский участок, который в будущем должен облегчить поставки газа в Шанхай, разделен на три части. Один из них еще не построен.
Комплекс будет полностью готов к 2025 году.
«Сила Сибири» сможет поставлять 38 млрд м3 в год.
Кроме того, планируется строительство второго газопровода «Сила Китая 2» через Монголию. По данным общественного телевидения CCTV, если работы будут проведены, инфраструктура будет поставлять в Китай 50 миллиардов м3 дополнительных газов.
- Начинающие проекты -
Российско-китайский газопровод сопровождается огромным контрактом на поставку газа на сумму 400 миллиардов долларов в течение 30 лет, подписанным «Газпромом» и китайской CNPC в мае 2014 года после десятилетних переговоров.
Случайно или нет, но несколькими месяцами ранее Москва вторглась на украинский полуостров Крым.
Это решение президента России Владимира Путина вызвало ливень западных санкций и вызвало охлаждение отношений между Россией и европейцами.
За три недели до вторжения в Украину российский президент сообщил Пекину о подготовке нового контракта на поставку 10 млрд м3 природного газа в Китай.
- Диверсификация —
Помимо России, Китай в последние годы стремился диверсифицировать источники поставок.
Крупнейшим поставщиком газа, безусловно, является Туркменистан, опережая Казахстан, Узбекистан и Бирму.
Несмотря на напряженность в отношениях с Канберрой, Австралия является страной, которая продает больше всего сжиженного природного газа в Китай (39% доли рынка), опережая США (11%), Катар, Малайзию и Индонезию, согласно официальным данным.
В прошлом году Китай также обратился к Соединенным Штатам, несмотря на их неспокойные отношения, на фоне сбоев в глобальных цепочках поставок.
В конце 2021 года китайский нефтяной гигант Sinopec подписал 20-летнее соглашение с американской компанией Venture Global о поставках себе СПГ.
БУР-СБР/БАР/ПЗ/JVB/МНЕ