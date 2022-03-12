«Челси» примет Ньюкасл Юнайтед на 29-й день

Двум претендентам не повезло в предыдущих матчах.

«Челси» победил «Норвич Сити» со счетом 3:1 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 2 матчах и сравнял счет в 2 играх.

добавляется один за другим в предыдущую дату, после выравнивания на минус. В последних матчах он одержал 3 победы и 1 ничью.

Челси и Ньюкасл встретятся завтра в 11:00 (по аргентинскому времени). Матч за 29-й день чемпионата Англии - Премьер-лига 2021-2022 годов будет сыгран на стадионе Стэмфорд Бридж.

В последних 5 матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 4 победы, а гость одержал 1 победу.

Заведение занимает третье место с 56 очками и 16 победами, а посетитель достиг 31 места и занял четырнадцатое место в турнире.

Судья, назначенный на матч, — Дэвид Кут.

Расписание «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед», в зависимости от страны

Аргентина: 11:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 09:00 часов

CST в Мексике и Никарагуа: 08:00 часов

MST в Мексике и Mexico PST: 07:00 часов

Венесуэла: 10:00 утра

Источник примечания и изображения: DataFactory