Шеф-повар Хосе Андрес в Украине за продовольственный ответ войны

Айзек Джон Мартин Львов (Украина), 12 марта Испанский шеф-повар Хосе Андрес начинает выгружать все продукты питания и продукты, приготовленные для того, чтобы оставить их в ресторане в городе Львове, на западе Украины, в то время как вся его команда усиливает продовольственный ответ для тех, кто больше всего нуждается в конфликте на Украине. Из космоса! FestRepublic, место, где проводятся концерты, но теперь созданы условия для гуманитарного кризиса, повар говорит Эфе, что эта война похожа на «ураган, который никогда не прекращается и разрушения продолжаются, и все больше разрушений и все больше и больше людей в опасности». Хосе Андрес присутствовал на первой неделе российского вторжения на польскую границу и уже совершил свои первые набеги в Украину, чтобы воочию увидеть, как начать первый этап неправительственной организации World Central Kitchen (WCK), основателем которой он является и которая занимается поставками продовольствия по всему миру после естественного бедствиях или в разгар конфликтов. БЫСТРО ПРИЙТИ «Мы быстро пришли и начали искать ответ. Это один из ресторанов, который мы начали поддерживать. Речь идет не о дне или неделе, а о месяцах. Поэтому мы начали работать с ними и со многими другими ресторанами», - говорит он. Разгружая продукты со своей командой и контролируя, что все идет хорошо на кухне пространства, где многие украинцы работают бесконечно, испанский шеф-повар говорит, что они уже находятся на втором этапе стратегического плана НПО. «У нас уже есть первая фаза, сейчас во второй фазе мы начинаем входить не только для удовлетворения потребностей беженцев, но и во внутренние районы» страны, объясняет он, поскольку WCK разбросан по нескольким частям Украины. Указывая на карту, которую он имеет на своем мобильном телефоне, повар утверждает, что они привозят еду в портовый город Одесса, одну из возможных и неминуемых целей российских войск, а также в столицу Киев, куда Московская армия стремится осадить город для входа. Хотя западная Украина является относительно безопасным районом в конфликте, поскольку находится далеко от фронта, вчера российские войска впервые атаковали точки в двух городах: Луцке на северо-западе страны и Ивано-Франковске, примерно в 250 километрах к югу, что может свидетельствовать о новом направление в конфликте. «Напряжение в воздухе, это реальность. В этой части западной Украины есть продукты питания и бензин, в супермаркетах есть фрукты (...), но место ужаса - это фронт битвы», - говорит он. ЭНЕРГИЯ, О КОТОРОЙ НИКТО НЕ ГОВОРИТ Одной из основных проблем в ходе этого конфликта являются поставки газа и зависимость России от этого энергоресурса, но Хосе Андрес добавляет, что никто не говорит о другой энергии: продовольствии. «Все говорят об энергетике, газе, нефти, но мы видим, что Украина — крупный производитель зерна, как насчет этого?» , спрашивает повар. По его словам, «великая энергия, о которой никто не говорит, - это еда, потому что мы считаем само собой разумеющимся, и как мы пренебрегаем собой... Великий голод начался с великих войн». Хосе Андрес также ссылается на разрушение плодородных площадей, что может иметь место Украина, один из крупнейших производителей пшеницы в мире и один из крупнейших поставщиков пшеницы. Украина недавно запретила экспорт пшеницы и других зерновых, что вызвало рост цен и отсутствие безопасности в условиях глобального продовольственного кризиса. «Земля может дать все, что вы хотите, и, кроме того, над этим нужно работать. Но мы должны работать мирно», сказал Хосе Андрес. ШЕФ имм/рмл (фото) (видео)