Чарытин: «Я не знаю, как подражать кому-то, даже себе!»

Мехико, 12 марта Возвращаясь ко второму сезону «Tu cara me suena» в качестве судьи в конкурсе имитации деятелей развлечений, ведущая и певица Чарытин говорит, что, хотя ей очень нравится смотреть выступления своих коллег, она не могла попытаться стать частью соревнование в качестве участника. «Я не знаю, как подражать себе, и не знаю, как подражать себе! В первом сезоне они заставили меня подражать Мадонне, и это стоило мне так дорого, что Бог не дал мне его. Я просто являюсь судьей, и до сих пор нас больше не просили подражать», — говорит 72-летняя доминиканка, уволившаяся из Мехико. Мария дель Росарио Гойко Родригес, более известная как Харитин, снова является частью актерского состава программы, ставшей популярной в различных странах, таких как Испания и США, в которой версия Univision Mexico присоединяется через Televisa благодаря слиянию двух великих коммуникаторов опытный. Возможность участвовать в проекте и увидеть ее работы в Мексике волнует актрису, потому что, несмотря на то, что большинство ее проектов было реализовано в Соединенных Штатах, она чувствует себя «очень любимой» мексиканской публикой, которая также следила за ней издалека. В этом втором сезоне «Чари» снова будет работать вместе с мексиканской комиком и актрисой Анжеликой Вейл, которую она очень обожает, а также мексиканской певицей Иден Муньос и певицей сальсы Виктором Мануэль. «Иден и Виктор прекрасны, мы с Анжеликитой без ума от них обоих, они очаровательные люди, и я очень счастлива», - сказала певица. Проект, который начнет транслироваться одновременно в США на Univision и в Мексике на канале Las Estrellas, начнется 27 марта с выступления и физической трансформации артистов Хелен Очоа, Кики Эдгар, Нинель Конде, Шерлин Гонсалес, Кристиана Даниэля, Мэнни Круза, Майкла Стюарт и Яхир. «Восемь из них стали сильнее (чем предыдущие), потому что они уже знали, к чему придут, они знали, что должны идеально олицетворять кумиров и что они должны выглядеть точно так же, как они, они готовы», - говорит Чарытин, который уже начал запись программы. С ее точки зрения, если конкурсантам нужно что-то выиграть, это противоположность ей, то есть желание подражать и трансформироваться. «Во-первых, они должны хотеть это сделать, а во-вторых, хотя бы уметь петь, какую-то актерскую игру и осмелиться трансформироваться, чтобы стать кем-то другим», - говорит он. С этими параметрами Чарытин начала свою роль судьи и уверяет, что самое сложное - дать плохую оценку любому, кто там участвует, потому что вне программы она ценит и знает всех артистов. «Я не хочу быть жестоким судьей или плохими людьми, я хочу, чтобы мои коллеги чувствовали себя хорошо, но при этом говорили, что я думаю о художниках. Я их так хорошо знаю, что это сложно, но я должен сказать им, очень ли они похожи на тех, кого они представляют, я хочу быть очень справедливым», — говорит Чарытин. ШЕФ мл/кср/дмт (фото)