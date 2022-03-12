Противник чаморро «виновен» в преступлениях, предъявленных правительством Ортеги в Никарагуа

Оппозиция и бывший кандидат в президенты Никарагуа Кристиана Чаморро была осуждена в пятницу за преступления, предъявленные правительством Даниэля Ортеги, которые не позволили ей конкурировать в прошлом году в качестве фаворита против переизбрания президента.

В ходе судебного процесса были также осуждены его брат Педро Хоакин Чаморро и три бывших сотрудника Фонда Виолеты Барриос де Чаморро (FVBCH). «Они признали всех виновными (...) 21 марта, они зачитали приговор», — рассказала AFP племянница Чаморро Олама Уртадо.

68-летняя Кристиана Чаморро - дочь бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997) и находится под домашним арестом со 2 июня 2021 года. Она также была фаворитом в опросах, чтобы столкнуться с Ортегой на ноябрьских выборах в прошлом году.

«Они хотят запятнать мое имя, но не получат его, но они никогда не испортят имя моего отца или моей матери, потому что я невиновен», - заявил оппонент в конце судебного процесса, согласно правительственному критику интернет-портала 100% Noticias.

Обвинение запросило наказание до 13 лет для работников чаморро и FVBCH Вальтера Гомеса и Маркоса Флитеса, признанных виновными в бесхозяйственности, незаконном присвоении и задержании, идеологической лжи, отмывании денег и активов.

Тем временем он ходатайствовал о вынесении приговора на срок до девяти лет для брата Чаморро Педро Хоакина, который был освобожден от обвинения в отмывании денег и денег.

Он также просит семь лет для своего водителя Педро Васкеса в качестве «необходимого коллаборациониста» в преступлении отмывания денег.

Приговор был вынесен после семидневного судебного разбирательства, без доступа к прессе или общественности, который содержался в тюрьме Управления судебной помощи (DAJ) полиции Манагуа, известной как Эль-Чипоте.

Чаморро, журналист по профессии, является одним из семи бывших кандидатов в президенты, которые были арестованы в прошлом году вместе с 39 оппонентами накануне выборов 7 ноября, на которых Ортега выиграл четвертый срок подряд.

Ортега, 76-летний бывший партизан, находится у власти с 2007 года. Его недавний мандат был подвергнут сомнению международным сообществом, включая ОАГ, Соединенные Штаты и Европейский союз, считая, что никарагуанские выборы не были демократическими.

Фонд, названный в честь его матери, занимается поощрением свободы прессы и обучением журналистов.

В ходе этого процесса прокуратура в руках правительства обвинила FVBCH в финансировании журналистов и средств массовой информации для «дестабилизации бесперебойной работы» правительства Сандинистского фронта национального освобождения (ФСЛН).

- Незаконности -

Согласно источникам, близким к семье, в ходе обширного судебного процесса против Чаморро и четырех других подсудимых с 3 марта обвинение предоставило более 70 документальных доказательств и около 40 свидетелей, в основном сотрудников полиции.

Никарагуанский центр по правам человека (CENIDH), который задокументировал судебные процессы над оппонентами, считает, что, как и судебные процессы над другими задержанными в нем, «превалировали» и что документальные доказательства, представленные прокуратурой, «не доказывают совершения какого-либо преступления».

Судья Люден Кирос, отвечающий за процесс, пока не решил, менять ли домашнюю тюрьму, которая была назначена Чаморро, 2 июня, когда она была арестована.

Президент Cenidh Вильма Нуньес подсчитала, что это будет определено 21 марта, когда подсудимым будет вынесен приговор.

С начала судебных процессов 1 февраля из 46 оппонентов, арестованных в прошлом году, по меньшей мере 36 были приговорены к тюремному заключению на срок от 8 до 13 лет, большинство из которых за подрыв национальной целостности и распространение фейковых новостей.

Противников судят в соответствии с законом о защите суверенитета, принятым в 2020 году Конгрессом, контролируемым правящим Сандинистским фронтом национального освобождения (ФСЛН).

Закон наказывает тех, кто поощряет действия, нарушающие национальную целостность, поддерживают санкции и иностранное вмешательство.

Оппозиция и международное сообщество считают, что аресты были политически мотивированы и были направлены на обеспечение преемственности власти Ортеги.

— Больной —

У большинства заключенных были проблемы с ухудшением здоровья, что вынудило власти изменить тюремный режим для семи из них, хотя родственники утверждают, что в тюрьме были и другие серьезные случаи.

Мера была принята после того, как бывший партизан и лидер сандинистского инакомыслия Уго Торрес умер 12 февраля от болезни, которая не была указана прокуратурой, проведя несколько месяцев в тюрьме.

По оценкам, в пенитенциарной системе насчитывается еще 124 оппонента, задержанных в контексте политического кризиса, который страна переживает с 2018 года.

По данным Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ), в этом году вспыхнули жестокие антиправительственные протесты, в ходе которых 355 человек погибли от чрезмерного применения силы и около 100 000 отправились в изгнание.

бур/мав/атм