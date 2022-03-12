Агент министерства CDMX упал из-за связей с картелем Тлауак

Агенты Генеральной прокуратуры Мехико арестовали одного из своих, по имени Кристиана Фуэнлиаля, который работал в прокуратуре и обвиняется в связях с картелем Тлауак.

Улисес Лара Лопес, пресс-секретарь агентства, был схвачен после ордера на обыск в доме в районе Баррио-Сан-Матео, мэрия Тлауака. Они уже выслеживали его после ареста двух несовершеннолетних и взрослого.

Согласно расследованиям, государственный служащий использовал свое положение для предоставления информации преступной группе, действующей с остатками к юго-востоку от столицы страны. По этой причине в отношении него ведется расследование по обвинению в совершении преступлений в форме отправления правосудия.

Чтобы найти Кристиана Фуэнлила, сначала были собраны данные об аресте трех человек в ходе обыска, проведенного в колонии Магдалена. Их содержали в доме, который использовался в качестве пункта продажи наркотиков.

Таким образом были собраны данные для идентификации владельца имущества, в связи с чем был запрошен ордер на обыск, который был завершен там, где проживал агент прокуратуры.

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