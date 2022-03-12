CD Platense посещает CD Victoria на 10-е свидание

Местная команда очень хочет одержать еще одну победу, как и в предыдущем матче этого чемпионата. В то время как визит сравнялся с их последним матчем и будет стремиться снова добавить до трех.
CD Victoria победила «Олимпию» со счетом 1:0 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 1 матче, дважды проиграл и сравнял счет в 1 матче.
CD Platense добавил один за другим в предыдущую дату после того, как сравнял 0:0 с Гондурасом Прогресо. В последних сыгранных матчах он одержал 3 поражения и 1 ничью.
CD Виктория и Платенсе встретятся завтра в 22:30 (по аргентинскому времени). Матч за 10-й день Гондураса - Лига Беткрис 2022 года пройдет на стадионе Сейбеньо.
В последних 5 матчах, в которых мы видели друг друга на турнире, местные жители выиграли 4 раза и закончили вничью 1 матч.
Расписание CD Victoria и CD Platense, в зависимости от страны
- Аргентина: 22:30
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 20:30
- Мексика CST и Никарагуа: 19:30
- Mexico Mexico Most: 18:30
- PST в Мексике: 17:30 PST в Мексике
- : 17:30
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