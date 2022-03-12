Агент таможенно-пограничной службы признан виновным в необоснованной силе в порту въезда

Лос-Анджелес, 11 марта Агент таможенной и пограничной службы (CBP) был признан виновным в необоснованном применении силы против гражданина США, пытавшегося въехать в Соединенные Штаты через границу, разделяющую Калифорнию и Мексику в 2019 году. Министерство юстиции объявило, что присяжные признали 30-летнего агента Маркоса Валенсуэлу виновным по обвинению, связанному с инцидентом 16 августа 2019 года, когда он обыскал человека, идентифицированного только как «J.L.», в порту въезда CBP в Калексико, Калифорния. Согласно заявлениям, сделанным потерпевшим на суде, агент УБП вынудил его выйти из машины и бросил на землю. Действия Валенсуэлы причинили американцу телесные повреждения. На суде офицер дал показания в свою защиту и утверждал, что «Ж.Л.» сопротивлялся аресту, «толкнув» его после того, как Валенсуэла вывел его из транспортного средства, говорится в заявлении МЮ. Но присяжные отвергли эти показания и установили, что Валенсуэла лишил «Ж.Л.» его конституционного права по Четвертой поправке быть свободным от необоснованных обысков и изъятий, включая право не подвергаться необоснованной силе. Он также пришел к выводу, что Валенсуэла фальсифицировала отчет об инциденте с намерением воспрепятствовать федеральному расследованию или повлиять на него, в частности на расследование чрезмерного применения силы в отношении жертвы. Судебный процесс, который начался в прошлый понедельник, завершился в среду, когда присяжные вынесли обвинительный вердикт. Прокурор США Рэнди Гроссман заявил Министерству юстиции, что «очень серьезно относится ко всем обвинениям в чрезмерной силе со стороны сотрудников правоохранительных органов, и когда эти обвинения будут подкреплены доказательствами, мы примем соответствующие меры для привлечения нарушителей к ответственности». Райан Косёр, директор пограничного порта в Калексико, отметил, что «как государственные служащие, мы (агенты УТПО) подчиняемся очень высоким стандартам поведения и тем же законам и правилам, которые применяются ко всем гражданам». Приговор Валенсуэле будет вынесен 8 июля. ШЕФ амв/мск