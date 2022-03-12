Carry trade: как работает финансовый велосипед в эпоху Альберто Фернандеса

A man works on the floor of the Buenos Aires Stock Exchange, Argentina May 9, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

Параллельные доллары, как свободные, так и наличные с ликвидацией или MEP, в последние недели заметно снизились. С момента последнего пика, отмеченного 27 января, когда сомнения относительно предоставления платежа МВФ беспокоили рынок, наличные с ликвидацией упали на 16,9%, евродепутаты на 15%, а синие потеряли 9,7%. Они находятся на самом низком четырехмесячном уровне, и, хотя причин для снижения несколько, инвесторы нашли способ продвинуть его еще дальше, получая прибыль. Кэрри-трейд снова стала жизнеспособной стратегией .

На фоне ожиданий соглашения с МВФ, улучшения расчетов с сельскохозяйственными валютами из-за рекордных цен, установленных войной в Украине, прогнозов высокой инфляции и первого повышения ставок в песо после более чем года неподвижности, фонды и частные лица, наиболее желающие принять ставки на риск, отправились в увеличить свои размещения в песо с целью получения прибыли в долларах.

Финансовый велосипед, который отнюдь не гарантирует прибыль, но для рынка, привыкшего к потрясениям и попыткам стабилизации обменного курса, не является неизвестной стратегией.

«Гонка доходности в 2022 году выглядит как продолжение 2021 года, но с двумя усиленными тенденциями: 1) побить инфляцию все еще очень сложно, и 2) это не мешает очень большим долларовым результатам от инвестиций в песо. За исключением Globales и Bonares, остальные активы позволили, благодаря путешествиям в местной валюте плюс повышению обменного курса (carry trade), получить прибыль до 17% в твердой валюте», - написал Нери Персичини в своем еженедельном отчете GMA Capital.

Как местные операторы делали ставки против доллара? Наиболее распространенным вариантом был вариант активов с поправкой на инфляцию. Полное отсутствие признаков того, что инфляция спадет в краткосрочной перспективе, и совокупность войны в Европе, которая усиливает давление со стороны продвижения сырьевых товаров, позволили фондам делать ставки на то, что ничто не одержит верх над ростом цен. Даже доллар.

В этом смысле облигации, скорректированные эталонным коэффициентом стабилизации (CER), были предпочтительным инструментом. Boncer и Lecer, согласно данным GMA, накапливают рост доллара на 16,2% и 16% соответственно. Это связано с авансом самих бумаг и снижением финансовых взносов.

Проблема заключается в том, что в определенный момент стратегия переноса облигаций с поправкой на CER-корректировку несколько переполнена. Спрос был таким, что некоторые облигации, срок погашения которых наступил в краткосрочной перспективе, предлагают отрицательную доходность, учитывая, что доходность обратно пропорциональна цене бумаги, а возросший спрос подтолкнул эти цены вверх.

Вот почему, в меньшей степени, рынок также использует другие инструменты для вращения велосипеда.

Отказ Центрального банка от политики замороженных ставок также позволил в последнее время нечто немыслимое: пойти на курс песо.

«Большая часть керри приходится на ССВ, объемы облигаций и облигаций ЦЭР по ставке Бадлара — Н. Р.: фиксированная срочная ставка более 1 млн долларов — не сравнивать. Но даже в Бадларе наблюдался относительный рост после повышения процентной ставки Центральным банком», — сказал Франсиско Маттиг де Консалтатио.

Источник: Консалтио Плюс

Центральный банк дважды повышал базовую ставку в этом году, последний раз в середине февраля, когда он оставил ее на уровне 42,5% годовых. Решению, которому он сопротивлялся. Меморандум о взаимопонимании с МВФ подтвердил то, что было известно об увеличениях в ответ на соглашение, достигнутое с сотрудниками агентства. Это одна из немногих предварительных целей, и она уже достигнута.

Однако с уменьшением финансирования в долларах, carry trade также перешла на другие менее распространенные инструменты. Ценная бумага в песо, своего рода фиксированный срок на фондовой бирже от 1 до 7 дней, была опционом. И даже скромный срочный хранитель играл в том же направлении, что и керри, сознательно или невольно.

Ставка для заработка в долларах не является страхованием от обмена и не является гарантией успеха. Это рисковая стратегия. Это не редкость или даже отрицательное явление на рынке капитала. Риск — это то, что позволяет стремиться к получению прибыли. Для успешной стратегии carry trade ключевым моментом является своевременное прибытие. И непросто.

С меньшим количеством препятствий для торговли наличными с расчетами и долларом MEP, с 7 марта ограничения на количество номинальных облигаций, которые могут быть проданы, были отменены, а время ожидания было отменено с облигаций местного права на облигации иностранного права, местные операторы играют против этих котировок. В какой-то момент им приходится избавляться от размещения песо и снова покупать финансовые доллары, чтобы закрыть сделку.

Таким образом, вопрос заключается в том, сколько времени осталось для продолжения кручения педалей, прежде чем обменный разрыв перестанет сокращаться и прибыль в твердой валюте с титулами в песо не закончится. Некоторые показания считают, что ткань все еще остается разрезать.

«Этот период спокойствия отражается в финансовых долларах, которые все еще снижаются и, таким образом, сокращают разрыв до 75% - уже в соответствии с «долларом солидарности» - за счет вклада арбитражей в пользу carry trade. Эта динамика может со временем расшириться до следующего масштаба на 60%, если будет достигнут успешный прогресс в реализации согласованных стратегий по конвергенции макродисбалансов, что имеет решающее значение для климата большей уверенности», - сказал аналитик Густаво Бер.

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