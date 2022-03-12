Можно ли судить Путина?

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Российское вторжение привело к экономическим блокадам, культурным бойкотам, цензуре СМИ, дипломатическим переговорам и, конечно, финансовой и военной поддержке Украины. Но всегда бюрократическое международное право также было активировано. Есть два направления действий.

Во-первых, Международный Суд (МС), созданный Уставом Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945 году для урегулирования конфликтов между государствами. Во-вторых, Международный уголовный суд (МУС), учрежденный Римским статутом 1998 года для судебного преследования лиц — когда государства не могут или не хотят действовать на местном уровне — за геноцид, военные преступления, преступления против человечности и, после Кампальской реформы 2010 года, за преступление агрессии.

Мечтатели считают, что некоторые из этих судебных альтернатив могут послужить обузданию ужасов войны мерами в отношении России или самого Владимира Путина . Есть те, кто уже представляет, что он спускается с медведя в наручниках. Но это очень сложно сделать.

Через два дня после вторжения Украина подала иск против России в Международный суд за нарушение Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Почему это правило? Потому что, пытаясь оправдать свою агрессию, Россия заявила, что Украина совершает акты уничтожения гражданского населения в Донецке и Луганске. Это те же аргументы, которые он использовал для вторжения в Грузию в 2008 году и Крым в 2014 году: защищать русские этнические меньшинства в рамках так называемой «ответственности за защиту» (R2P).

Это принцип международного права, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, который позволяет странам вмешиваться в суверенитет других по гуманитарным соображениям (геноцид, этническая чистка и т. д.) . Его причиной стала неспособность международного сообщества остановить массовые убийства в Югославии, Руанде, Боснии, Либерии и Косово. Впервые оно использовалось для оправдания вторжения в Ливию в 2011 году и повторилось в Сирии в 2018 году. Успех, не так ли?

Ответственность по защите критикуется теми, кто выступает за вмешательство, и теми, кто их критикует. Первые говорят, что это слабая и бесполезная доктрина. Другие считают, что это прикрытие для легитимизации решений мировой политической власти, прежде всего Соединенных Штатов. Проблемы с нефтью? Давай на эту R2P. Аль Башар больше не собирается? Р2Р! Более того, по их словам, это относится только к слабым странам, в то время как могущественные имеют лицензию на убийства и пытки, потому что они защищены правом вето в Совете Безопасности ООН.

Утверждая, что Украина совершила преступление геноцида, Путин открыл дверь для вмешательства Международного Суда. Как? Для того чтобы Суд обладал юрисдикцией в конфликте, два государства должны четко предоставить ему это право. Это может произойти тремя способами: путем заключения специального соглашения между двумя странами по данному делу; потому что они обе являются сторонами международного договора, предоставляющего такие полномочия Международному Суду; или путем общего признания юрисдикции трибунала действовать во всех спорах.

Россия и Украина не согласились своевременно передать конфликт на рассмотрение Международного Суда и в целом не признали его юрисдикцию. Лишь 73 страны получили такое широкое признание. Но они подписали и ратифицировали Конвенцию о геноциде 1948 года, которая предоставляет юрисдикцию Международному Суду. Вот почему, когда Путин обвинил Украину в геноциде, иск был выкуплен в МС за неправильное толкование и применение договора и, таким образом, нарушение суверенитета и территориальной целостности соседа.

Владимир Путин

Отлично, значит? Ну, нет. Даже если Международный суд согласится с Украиной, даже если она так быстро примет меры предосторожности, чтобы заставить Россию приостановить свою деятельность, Путина никак не подчинится. Резолюции Международного Суда являются обязательными, но «полиция», которая может обеспечить их соблюдение в случае несоблюдения, — это не что иное, как старый и любимый Совет Безопасности, в котором ведущие боевики мира (включая Россию) имеют право вето . Вот почему несколько дней назад Россия могла позволить себе пропустить первое судебное заседание.

Осуждать полицейский участок за незаконный оборот наркотиков в том же полицейском участке бесполезно. Но что произойдет, если мы будем сообщать шефу, комиссару, не в коррумпированную полицию, а в суд? Может ли Международный уголовный суд судить и наказать Путина? Это возможно, но маловероятно. И, даже если бы он это сделал, он не выносит суждений заочно, поэтому российского президента пришлось бы сдать собственной страной или арестовать за границей.

МУС действует с 2002 года и насчитывает 123 государства-участника (которые подписали и ратифицировали Римский статут). В отличие от Международного Суда, будучи участником Статута, эти страны признают юрисдикцию трибунала. Россия и Украина не ратифицировали его, поэтому они не являются его участниками (в том числе США, Китай или Израиль).

Но это не означает, что уголовный суд не может действовать. Дело в том, что в отношении геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности МУС обладает юрисдикцией не только в тех случаях, когда государство, в котором совершается преступление (Украина) или гражданином которого является обвиняемый (Россия), но и когда эта страна (страна места совершения деяния или гражданства) признала юрисдикция Суда для рассмотрения дела.

То есть, если Украина заявила, что МУС может преследовать военные преступления и преступления против человечности, которые произошли на ее территории из-за конфликта с Россией, не имеет значения, что Россия не согласна. И именно это произошло сначала в 2014 году из-за насильственных событий, которые закончились смещением пророссийского президента Виктора Януковича, а затем, в 2015 году, без крайнего срока разрешения из-за событий в Крыму, Севастополе и войны на Донбассе. МУС также мог бы действовать без участия России и Украины и даже если они не признают их юрисдикцию, если дело будет передано прокурору Советом Безопасности, но мы уже поняли, что этого никогда не произойдет.

С этим признанием полномочий МУС, которое Украина сделала в 2015 году, английский прокурор Карим Хан действовал ex officio 28 февраля, через четыре дня после российского вторжения. Вскоре после этого он получил беспрецедентную жалобу из 39 стран во главе с Литвой, что ускорило время, позволив ему начать сбор доказательств без необходимости получения предварительного разрешения Суда, что и требуется для расследования ex officio.

Итак, уголовный суд сможет судить Путина? Не обязательно. Ужасающего нападения России на гражданское население в Украине (например, в материнской и детской больнице Мариуполя) должно быть достаточно, чтобы нацелить военные преступления, но получить доказательства для эскалации цепочки ответственности перед Путиным и его близкими коллаборационистами будет непросто. Этого никогда не бывает в этом случае.

Есть ли более прямой способ добраться до президента России? Да, благодаря реформе Римского статута 2010 года в Кампале, которая вступила в силу в 2018 году, международное уголовное право может преследовать боевиков планеты, которые вторгаются в страны. Оно называется преступлением агрессии и представляет собой преступление, совершаемое теми, кто контролирует или руководит политическими или военными действиями государства и в этих рамках планирует, готовит, инициирует или осуществляет акт агрессии (применение силы против суверенитета, территориальной целостности или политической независимость другой страны), что явно нарушает Устав ООН.

Отлично, давайте перейдем к преступлению агрессии! Эм, нет, не так быстро.

Что значит «нет»? А теперь что произошло?

Как обычно, друзья.

Когда текст обсуждался в Кампале, пять членов, обладающих правом вето в Совете Безопасности, особенно в Соединенных Штатах, настаивали на ограничении полномочий МУС. Понятно: они не стали обвинять Буша и Обаму в Ираке или Афганистане.

Какое правило было установлено? Что, в отличие от других преступлений, Суд не может преследовать в судебном порядке акты агрессии, совершенные гражданами или на территории государства, не являющегося участником. Никогда. То есть одного из двух недостаточно признать юрисдикцию суда (как это сделала Украина в 2015 году). Что касается преступления агрессии, то если Россия (или любая другая страна) не хочет, чтобы МУС судил своих граждан, он не осуждает их. Исключение, которое позволяет представлять дело в Совет Безопасности, действительно работает (как и в случае других преступлений), но мы уже знаем о комиссаре и полицейском участке.

Это риски написания международного уголовного права вооруженными людьми, понимаете?

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