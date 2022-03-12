Кемпинг в ожидании визы перед посольством Панамы на Кубе

Гавана, 12 марта Тане 29 лет, маленькая дочь, билеты на двоих на перелет в Никарагуа с остановкой в Панаме и пять дней ожидания с соответствующими ночами в лагере перед посольством последней страны в Гаване. Его цель, как и более ста человек, ожидающих в эту субботу в парке Мирамар в кубинской столице, состоит в том, чтобы получить транзитную визу, которую Панама неожиданно объявила на этой неделе для кубинских граждан, которые проходят через центральноамериканскую страну по пути в другой пункт назначения. «Я сплю здесь пять ночей», - уверяет эта молодая кубинка Эфе, с мобильным телефоном в одной руке и необходимыми документами в другой, уже в очереди на доступ к дипломатической миссии. Затем сотрудник консульства Панамы проходит мимо нее с криками: «22-го, 23-го, 24-го!» — показывая организацию, которой не хватало в предыдущие дни, когда были сцены хаоса и неопределенности. Рано утром в субботу все кубинцы с билетами на 1 апреля закончили подачу заявления на получение визы, а те, кто вылетит 2 апреля, начали регистрироваться. Панама объявила о новом требовании во вторник, присоединившись к другим странам, таким как Пуэрто-Рико и Колумбия, которые в последние недели приняли меры, препятствующие транзиту кубинцев через свою территорию. В ответ на жалобы и поддерживая контакты с правительством Кубы, Панама отложила вступление в силу этой меры с 13 до 16 в этом месяце. Но кубинцы, планировавшие путешествовать в период с 16 по 31 марта, должны перенести свои рейсы в авиакомпании Copa, которая иногда предлагает стыковки в течение двух или более месяцев, и оформить визу (стоимость которой составляет 50 долларов). Они пострадали больше всего, поскольку они теряют последующие стыковки, приобретенные с другими авиакомпаниями, с высокими ценами из-за пандемии, а также любые другие типы бронирований и соглашений. «Они раздают билеты на май и июнь», - объясняет Эфе 46-летняя гаванка, отвечающая на имя Кармен и которая, как и все остальные опрошенные, предпочитает не называть свое полное имя или быть записанной. «В это уже вложено много денег и я не хочу, чтобы мое лицо или мое имя нигде появлялись и что они могут, что я знаю, отказать в визе», - говорит он. Она хотела поехать в Манагуа, чтобы купить там товары и перепродать их на Кубе, воспользовавшись, как и другим гражданам, тем, что Никарагуа с ноября прошлого года не требуется виза для кубинцев. Большинство людей, собравшихся перед посольством Панамы, многие из которых молодые люди, такие как Юдель, Александра и Эберто, выбрали Никарагуа в качестве пункта назначения, и все они говорят, когда их спрашивают, что их цель — «повернуть Кубу» позже. Однако после того, как Никарагуа отменила визовое требование для кубинцев, она стала отправной точкой для нерегулярной миграции в Соединенные Штаты для многих островитян, путешествующих по центральноамериканскому маршруту. БОЛЬШЕ МИГРАНТОВ В США Статистика показывает, что миграционное давление Кубы заметно выросло в последние месяцы. По данным Таможенной и пограничной службы США (CBP), 9827 кубинских иммигрантов были арестованы в январе прошлого года, что примерно в 13 раз больше, чем 732 за тот же месяц 2020 года. Кроме того, в этом году более тысячи кубинских мигрантов были возвращены в свою страну из Соединенных Штатов, Мексики и Багамских островов. Только за первые два месяца года было зарегистрировано более 43 процентов всех мигрантов, вернувшихся в 2021 году. Ряд экспертов объясняют рост миграции из-за экономического кризиса, затронувшего Кубу, в результате сочетания пандемии, ужесточения санкций США и неудач в национальной экономической политике. Правительство Кубы возлагает на Вашингтон ответственность за эти нерегулярные потоки, за несоблюдение двусторонних иммиграционных соглашений, которые включают 20 000 ежегодных виз, которые не выдавались годами. Напротив посольства также есть люди, которые останавливались в Панаме по пути в Гайану. Именно здесь оформлялись американские визы для кубинцев с тех пор, как Вашингтон закрыл консульство в Гаване в 2017 году из-за предполагаемых «звуковых атак», которые не были доказаны. Если их рейсы будут отложены или они не получат визу вовремя, они могут пропустить встречу в американском посольстве, установленную в некоторых случаях два года назад из-за длительных задержек, которые накапливаются в этих процедурах. Другими пострадавшими являются кубинцы, проживающие в Аргентине, Чили и Бразилии, которые отдыхали в гостях у своих родственников в Гаване. ШЕФ JPM/фунт/л (видео)