К 6 дате столкнутся с Ист Ойл и Блуминг

Ожидается игра с большим количеством адреналина, в которой ни одна из команд не захочет отказаться от трех очков, мотивированных двумя победами, одержанными в прошлый день.

Ориенте Петролеро победил «Университарио» (Сукре) со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в двух матчах и дважды проигрывал.

Блуминг происходит в результате победы над Индепендьенте Петролеро со счетом 3:2. За последние несколько дат он одержал 2 победы, 1 поражение и 1 ничью.

O.Petrolero и Blooming встретятся завтра в 21:00 (по аргентинскому времени). Матч турнира Боливия - Apertura 2022, соответствующий дате 6, пройдет в Тахуичи.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 3 победы, а визит добавил 1. В 1 матче они оказались даже на табло.

Расписание Ориенте Петролеро и Блуминг, в зависимости от страны

Аргентина: 21:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 19:00

Мексика CST и Никарагуа: 18:00

MST в Мексике: 17:00 PST в Мексике: 16:00

PST в Мексике: 16:00

Венесуэла: 20:00

Источник примечания и изображения: DataFactory