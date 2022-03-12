К 6 дате столкнутся с Ист Ойл и Блуминг

Ожидается игра с большим количеством адреналина, в которой ни одна из команд не захочет отказаться от трех очков, мотивированных двумя победами, одержанными в прошлый день.
Ориенте Петролеро победил «Университарио» (Сукре) со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в двух матчах и дважды проигрывал.
Блуминг происходит в результате победы над Индепендьенте Петролеро со счетом 3:2. За последние несколько дат он одержал 2 победы, 1 поражение и 1 ничью.
O.Petrolero и Blooming встретятся завтра в 21:00 (по аргентинскому времени). Матч турнира Боливия - Apertura 2022, соответствующий дате 6, пройдет в Тахуичи.
Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 3 победы, а визит добавил 1. В 1 матче они оказались даже на табло.
Расписание Ориенте Петролеро и Блуминг, в зависимости от страны
- Аргентина: 21:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 19:00
- Мексика CST и Никарагуа: 18:00
- MST в Мексике: 17:00 PST в Мексике: 16:00
- PST в Мексике: 16:00
- Венесуэла: 20:00
Источник примечания и изображения: DataFactory