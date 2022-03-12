К дате 5 Клейпол и Депортиво Эспаньол сразятся

В

этот день ожидается близкий матч между двумя командами, которые будут стремиться к победе, которая им не удалась в прошлый день (они спасли только одну ничью), чтобы остаться в живых в текущем сезоне.

Клейпол набрал только одно очко в своем последнем матче против «Сентрал Кордоба» (R), сравняв счет 0:0. В предыдущие 3 дня он дважды побеждал и 1 сравнял счет.

Deportivo Español добавил один за другим в предыдущую дату после выравнивания 0 до 0 с Atlas. В последних матчах он выиграл 1 победу, 1 поражение и 1 ничью.

Клейпол и деп. Измерения Español будут измерены завтра в 17:00 (время Аргентины). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина - Primera C Season 2022, будет сыгран на стадионе имени Родольфо Висенте Капокаса.

В последних двух матчах турнира они ни разу не сыграли вничью. Хозяева выиграли 1 победу, а гость одержал 1 победу.

Контролировать матч был назначен Джонатан Де Ото.

Расписание Claypole и Deportivo Español, в зависимости от страны

Аргентина: 17:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00

Мексика CST и Никарагуа: 14:00

MST в Мексике и Мексика PST: 13:00

Венесуэла: 16:00

Источник примечания и Изображение: Фабрика данных