К дате 4 сразятся с У. Католикой (Е) и Макара

В поисках лучшего результата в чемпионате двум командам придется скорректировать свои игровые стратегии, чтобы оправиться от поражений, понесенных в прошлый день.

U. Católica (E) падает со счетом 1:2 против Лиги де Кито. В предыдущие 2 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч и 1 сыграл вничью.

Макара проиграл Дельфину со счетом 0:1. В последних матчах он одержал 1 победу и 1 поражение.

Измерения U.Católica и Macara будут измерены завтра в 18:30 (время Аргентины). Матч, соответствующий дате 4 матча Эквадор - Лига Pro Betcris 2022, будет сыгран в Колоссе Эль-Батана.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 1. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.

Контролировать матч был назначен Габриэль Гонсалес Кордеро.

Время U. Católica (E) и Macara, в зависимости от страны

Аргентина: 18:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:30

Мексика CST и Никарагуа: 15:30

Mexico Most и Mexico PST: 14:30

Венесуэла: 17:30

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