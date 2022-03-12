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Россия

Разрешение BTS танцевать на сцене в Перу: время и кинотеатры для просмотра концерта

Узнайте расписание, кинотеатры и есть ли еще билеты на концерт BTS Permission to dance on stage.

12 март 2022

АРМИЯ, ОЖИДАНИЕ ОКОНЧЕНО! Перуанским фанатам группы BTS больше не нужно ждать, чтобы увидеть мега на большом экране концерт концерта «Разрешение танцевать на сцене в прямом эфире» из Сеула. Это шоу специально для участников и фэндома, потому что оно знаменует их возвращение на сцену после паузы из-за пандемии COVID-19 и инфекций, произошедших среди «кумиров Kpop».

КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОПЛАНЕ

Cineplanet опубликовала официальное заявление на своем сайте, адресованное фанатам: «12 марта мы увидим, как вы получите разрешение на танцы».

Только выступления в 13:00 и 17:00.

Это кинотеатры, в которых будет показан живой концерт: Бразилия, Молл-дель-Сур, Норте, Примавера, Сан-Мигель, Вилья-эль-Сальвадор, Сентро Сивико, Чиклайо, Трухильо Реал Плаза.

КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОМАРКЕ

Cinemark стала первой киносетью в Перу, которая подтвердила показ фильма «Разрешение танцевать на сцене» в Сеуле в некоторых из своих театров, через публикацию в своих официальных социальных сетях. Чтобы узнать время и место проверки, вы должны посетить их веб-сайт.

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В феврале поступили в продажу билеты на концерт BTS в прямом эфире из Сеула на большом экране. Армия в Перу удивила всех, купив все билеты в рекордно короткие сроки. Телефонные компании даже устраивали розыгрыши, чтобы развеселить фэндом.

Продажа была произведена онлайн на платформах Cinemark и Cineplanet. Последняя компания предоставила новые места для кинотеатров, поэтому фанаты постарались получить доступ к одному из них.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КОНЦЕРТ BTS?

Согласно информации, предоставленной ARMY, это шоу длится около 3 часов, в течение которых артисты вышли на сцену, чтобы исполнить свои лучшие песни, заставив всех своих поклонников петь в разных уголках мира.

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ BTS 2022

Это подтвержденные даты шоу, которые будут проводиться членами группы Kpop в Южной Корее и которые можно увидеть по всему миру благодаря показам в кинотеатрах и онлайн-трансляциям в прямом эфире.

Четверг, 10 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция

Суббота, 12 марта: PTD на сцене очный концерт + трансляция в избранных кинотеатров

Воскресенье, 13 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция

Поклонники K-pop boy band BTS фотографируются перед Олимпийским стадионом Сеула, который используется в качестве концертного зала в Сеуле, Южная Корея, 10 марта 2022 года. REUTERS/Ким Хонг-Чжи

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Хотя BigHit и Hybe не объявили неофициальную ссылку для фанатов на просмотр концерта, ARMY предприняла ряд шагов, чтобы те, кому не удалось получить билет, могли посмотреть шоу в социальных сетях.

Таким образом, вы можете найти клипы, живые песни, комментарии и многое другое по хэштегам #BTS #PTD #PTDOS #BTS2022. В Twitter и Facebook вы найдете записи, хотя они не видны с хорошим качеством изображения.

САМЫЕ СЛУШАЕМЫЕ ПЕСНИ BTS

Согласно платформам YouTube и Spotify, это самые известные песни BTS на цифровых платформах.

«ВКЛЮЧЕНО»

«ДНА»

«Синий и серый»

«Черный лебедь»

«Фальшивая любовь»

«Жизнь продолжается»

«Мальчик с лув»

«Динамит»

«Масло» (ремикс) ft. Жеребец Меган

«Самолет пт.2»

«Боль»

«Телепатия»

«Пребывание»

«Ну и что?»

«Ты мне нужен»

«Спаси меня»

«У меня все хорошо»

«ИДОЛ» (ремикс)

«Молодой навсегда»

«Весенний день»

«Разрешение на танцы»

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