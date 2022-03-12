Разрешение BTS танцевать на сцене в Перу: время и кинотеатры для просмотра концерта

АРМИЯ, ОЖИДАНИЕ ОКОНЧЕНО! Перуанским фанатам группы BTS больше не нужно ждать, чтобы увидеть мега на большом экране концерт концерта «Разрешение танцевать на сцене в прямом эфире» из Сеула. Это шоу специально для участников и фэндома, потому что оно знаменует их возвращение на сцену после паузы из-за пандемии COVID-19 и инфекций, произошедших среди «кумиров Kpop».

КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОПЛАНЕ

Cineplanet опубликовала официальное заявление на своем сайте, адресованное фанатам: «12 марта мы увидим, как вы получите разрешение на танцы».

Только выступления в 13:00 и 17:00.

Это кинотеатры, в которых будет показан живой концерт: Бразилия, Молл-дель-Сур, Норте, Примавера, Сан-Мигель, Вилья-эль-Сальвадор, Сентро Сивико, Чиклайо, Трухильо Реал Плаза.

КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОМАРКЕ

Cinemark стала первой киносетью в Перу, которая подтвердила показ фильма «Разрешение танцевать на сцене» в Сеуле в некоторых из своих театров, через публикацию в своих официальных социальных сетях. Чтобы узнать время и место проверки, вы должны посетить их веб-сайт.

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В феврале поступили в продажу билеты на концерт BTS в прямом эфире из Сеула на большом экране. Армия в Перу удивила всех, купив все билеты в рекордно короткие сроки. Телефонные компании даже устраивали розыгрыши, чтобы развеселить фэндом.

Продажа была произведена онлайн на платформах Cinemark и Cineplanet. Последняя компания предоставила новые места для кинотеатров, поэтому фанаты постарались получить доступ к одному из них.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КОНЦЕРТ BTS?

Согласно информации, предоставленной ARMY, это шоу длится около 3 часов, в течение которых артисты вышли на сцену, чтобы исполнить свои лучшие песни, заставив всех своих поклонников петь в разных уголках мира.

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ BTS 2022

Это подтвержденные даты шоу, которые будут проводиться членами группы Kpop в Южной Корее и которые можно увидеть по всему миру благодаря показам в кинотеатрах и онлайн-трансляциям в прямом эфире.

Четверг, 10 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция

Суббота, 12 марта: PTD на сцене очный концерт + трансляция в избранных кинотеатров

Воскресенье, 13 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция

Поклонники K-pop boy band BTS фотографируются перед Олимпийским стадионом Сеула, который используется в качестве концертного зала в Сеуле, Южная Корея, 10 марта 2022 года. REUTERS/Ким Хонг-Чжи

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Хотя BigHit и Hybe не объявили неофициальную ссылку для фанатов на просмотр концерта, ARMY предприняла ряд шагов, чтобы те, кому не удалось получить билет, могли посмотреть шоу в социальных сетях.

Таким образом, вы можете найти клипы, живые песни, комментарии и многое другое по хэштегам #BTS #PTD #PTDOS #BTS2022. В Twitter и Facebook вы найдете записи, хотя они не видны с хорошим качеством изображения.

САМЫЕ СЛУШАЕМЫЕ ПЕСНИ BTS

Согласно платформам YouTube и Spotify, это самые известные песни BTS на цифровых платформах.

«ВКЛЮЧЕНО»

«ДНА»

«Синий и серый»

«Черный лебедь»

«Фальшивая любовь»

«Жизнь продолжается»

«Мальчик с лув»

«Динамит»

«Масло» (ремикс) ft. Жеребец Меган

«Самолет пт.2»

«Боль»

«Телепатия»

«Пребывание»

«Ну и что?»

«Ты мне нужен»

«Спаси меня»

«У меня все хорошо»

«ИДОЛ» (ремикс)

«Молодой навсегда»

«Весенний день»

«Разрешение на танцы»

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