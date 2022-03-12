Разрешение BTS танцевать на сцене в Перу: время и кинотеатры для просмотра концерта

АРМИЯ, ОЖИДАНИЕ ОКОНЧЕНО! Перуанским фанатам группы BTS больше не нужно ждать, чтобы увидеть мега на большом экране концерт концерта «Разрешение танцевать на сцене в прямом эфире» из Сеула. Это шоу специально для участников и фэндома, потому что оно знаменует их возвращение на сцену после паузы из-за пандемии COVID-19 и инфекций, произошедших среди «кумиров Kpop».
КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОПЛАНЕ
Cineplanet опубликовала официальное заявление на своем сайте, адресованное фанатам: «12 марта мы увидим, как вы получите разрешение на танцы».
Только выступления в 13:00 и 17:00.
Это кинотеатры, в которых будет показан живой концерт: Бразилия, Молл-дель-Сур, Норте, Примавера, Сан-Мигель, Вилья-эль-Сальвадор, Сентро Сивико, Чиклайо, Трухильо Реал Плаза.
КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОМАРКЕ
Cinemark стала первой киносетью в Перу, которая подтвердила показ фильма «Разрешение танцевать на сцене» в Сеуле в некоторых из своих театров, через публикацию в своих официальных социальных сетях. Чтобы узнать время и место проверки, вы должны посетить их веб-сайт.
ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ PTD НА СЦЕНЕ?
В феврале поступили в продажу билеты на концерт BTS в прямом эфире из Сеула на большом экране. Армия в Перу удивила всех, купив все билеты в рекордно короткие сроки. Телефонные компании даже устраивали розыгрыши, чтобы развеселить фэндом.
Продажа была произведена онлайн на платформах Cinemark и Cineplanet. Последняя компания предоставила новые места для кинотеатров, поэтому фанаты постарались получить доступ к одному из них.
СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КОНЦЕРТ BTS?
Согласно информации, предоставленной ARMY, это шоу длится около 3 часов, в течение которых артисты вышли на сцену, чтобы исполнить свои лучшие песни, заставив всех своих поклонников петь в разных уголках мира.
РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ BTS 2022
Это подтвержденные даты шоу, которые будут проводиться членами группы Kpop в Южной Корее и которые можно увидеть по всему миру благодаря показам в кинотеатрах и онлайн-трансляциям в прямом эфире.
Четверг, 10 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция
Суббота, 12 марта: PTD на сцене очный концерт + трансляция в избранных кинотеатров
Воскресенье, 13 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция
¿CÓMO VER БЕСПЛАТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ТАНЦЕВАТЬ ОНЛАЙН?
Хотя BigHit и Hybe не объявили неофициальную ссылку для фанатов на просмотр концерта, ARMY предприняла ряд шагов, чтобы те, кому не удалось получить билет, могли посмотреть шоу в социальных сетях.
Таким образом, вы можете найти клипы, живые песни, комментарии и многое другое по хэштегам #BTS #PTD #PTDOS #BTS2022. В Twitter и Facebook вы найдете записи, хотя они не видны с хорошим качеством изображения.
САМЫЕ СЛУШАЕМЫЕ ПЕСНИ BTS
Согласно платформам YouTube и Spotify, это самые известные песни BTS на цифровых платформах.
«ВКЛЮЧЕНО»
«ДНА»
«Синий и серый»
«Черный лебедь»
«Фальшивая любовь»
«Жизнь продолжается»
«Мальчик с лув»
«Динамит»
«Масло» (ремикс) ft. Жеребец Меган
«Самолет пт.2»
«Боль»
«Телепатия»
«Пребывание»
«Ну и что?»
«Ты мне нужен»
«Спаси меня»
«У меня все хорошо»
«ИДОЛ» (ремикс)
«Молодой навсегда»
«Весенний день»
«Разрешение на танцы»
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