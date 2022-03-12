BTS в Cineplanet: они предоставляют больше мест для сегодняшнего концерта

FOTO DE ARCHIVO. El grupo estrella del K-pop, BTS, se presenta en un concierto en Los Angeles, California. Noviembre 21, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

Сегодня. Поклонникам корейской группы BTS больше не нужно ждать, так как сегодня они наконец-то могут насладиться невероятным концертом Разрешение танцевать на сцене в прямом эфире из Сеула. Это мегасобытие знаменует собой возвращение кумиров kpop на сцену после остановки событий, которые произошли во всем мире из-за пандемии COVID-19, начавшейся 2 года назад.

CINEPLANET ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БОЛЬШЕ МЕСТ

Хотя распродажа билетов заняла всего несколько секунд после того, как они поступили в продажу, вчера утром, менее чем за день до концерта, Cineplanet установила больше мест в разных местах, чтобы поклонники группы kpop, оставшиеся без билета в первый раз, могли насладиться этим невероятным событием.

Новостью поделился в Твиттере аккаунт под названием «Перуанская армия», который отвечал за то, чтобы фанаты отправлялись на сайт Cineplanet, потому что они предоставили еще несколько мест во всех своих местах. Это вызвало шок и радость среди поклонников, так как даст им возможность насладиться концертом сегодня.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОКУПКЕ

Точно так же, как у некоторых фанатов не было проблем с приобретением новых билетов, были и другие, которые столкнулись с проблемами и не могли совершить покупку удовлетворительно. В Twitter некоторые заявили, что получили сообщение об ошибке, когда хотели оплатить или напрямую страница отклонила транзакцию.

Другие также сообщили, что смогли совершить покупку, но так и не получили электронное письмо с подтверждением оплаты на электронную почту, а затем отказались от оплаты, поэтому их билет был забронирован и не куплен, поскольку они не получили QR-код. Это означает, что им придется подойти сегодня до начала шоу, чтобы оплатить билет и, таким образом, войти в функцию.

РЕСЕЛЛЕРЫ

В то время как открытие дополнительных мест на сегодняшнем концерте дало ARMY возможность покупать билеты у тех, кого у вас не было, это также помогло реселлерам появиться и воспользоваться ситуацией, оставив нескольких фанатов без возможности купить билеты с одного и того же сайта.

В комментариях к публикации аккаунта «Армия Перу» вы можете прочитать, как разные пользователи предлагают билеты, которые они могли купить. «Вход в Civic Center в 5 часов вечера, 75 подошв плюс комбо и подарок», «Я продаю билет в Civic Center», «У меня есть билеты на весну» - вот некоторые из комментариев реселлеров.

КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОПЛАНЕ

Кинотеатры, в которых будет показан живой концерт: Бразилия, Молл-дель-Сур, Норт, Примавера, Сан-Мигель, Вилья-эль-Сальвадор, Сентро Сивико, Чиклайо, Трухильо Реал Плаза

Только выступления в 13:00 и 17:00.

КОНЦЕРТ BTS 2022 В КИНОМАРКЕ

Cinemark стала первой киносетью в Перу, которая подтвердила показ фильма «Разрешение танцевать на сцене в Сеуле» в некоторых из своих театров посредством публикация в официальных социальных сетях. Чтобы узнать время и место проверки, вы должны посетить их веб-сайт.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КОНЦЕРТ BTS?

Согласно информации, предоставленной ARMY, это шоу длится около 3 часов, в течение которых артисты выходят на сцену, чтобы исполнить свои лучшие песни, вызывая радость у своих поклонников по всему миру.

РАСПИСАНИЕ КОНЦЕРТОВ BTS 2022

Это подтвержденные даты шоу, которые будут проводиться членами группы Kpop в Южной Корее и которые можно увидеть по всему миру благодаря показам в кинотеатрах и онлайн-трансляциям в прямом эфире.

Четверг, 10 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция

Суббота, 12 марта: PTD на сцене очный концерт + трансляция в избранных кинотеатров

Воскресенье, 13 марта: PTD на сцене очный концерт + онлайн-трансляция

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