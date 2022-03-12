Бриджес и Розье ведут Хорнетс к победе над Пеликанами

НЬЮ-ОРЛЕАН (AP) - Майлз Бриджес набрал 27 очков и девять передач, а «Шарлотт Хорнетс» показали хорошую стрельбу, чтобы одолеть уничтоженных «Нью-Орлеан Пеликанс» в пятницу 142-120.

Терри Розье увенчал свое 27-очковое выступление семью трехочковыми, в то время как ЛаМело Болл набрал 17 очков, девять передач и три перехвата Шарлотты, которая сделала 22 трехочковых в 47 попытках.

В целом, «Хорнетс» ударили 59,8% своих выстрелов (52 из 87), чтобы сократить серию из двух поражений.

Со своей стороны, Новый Орлеан потерпел четвертое поражение подряд.

Трей Мерфи III, первый выбор Пеликанс на предыдущем драфте, набрал семь трехочковых и набрал 32 очка, а также сделал девять подборов. Это был один из немногих ярких моментов Нового Орлеана в матче, в котором не хватало напряженности на последнем отрезке.