Боррель заявил, что военное сотрудничество в ЕС не будет «европейским НАТО»

Стамбул, 12 марта Планы военного сотрудничества в рамках Европейского союза, которые, как ожидается, будут приняты в этом месяце в Брюсселе, не будут означать отмежевание от НАТО, выступил в субботу Верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель. «Речь идет вовсе не о создании военного потенциала Европейского союза, который становится европейским НАТО. Но я думаю, что европейские страны должны иметь возможность объединить усилия для выполнения некоторых миссий», — заявил Боррель на Дипломатическом форуме в Анталье, Турция. «Это в «Стратегическом компасе», который, я надеюсь, мы примем через пару недель», — подчеркнул дипломат, имея в виду официальный европейский саммит, запланированный на 24 и 25 марта в Брюсселе. «Мы не можем игнорировать то, что иногда европейцам придется действовать самостоятельно, с ограниченными возможностями, но с мощностями», - добавил он. Боррель сказал, что доволен увеличением расходов на оборону, объявленным Германией, но добавил: «Решение заключается не в том, чтобы тратить больше, а в том, чтобы тратить лучше, потому что наш объединенный военный бюджет в три раза больше, чем у России, и эквивалентен бюджету Китая. Больше расходов — это не решение». В том же выступлении, транслируемом по видеосвязи на сайте Европейского Союза, дипломат также подчеркнул, что решение ускорить процесс выдвижения кандидатуры Украины на вступление в ЕС не помешает бюрократическому процессу вступления в ЕС, поскольку «существует процедура, которой нужно следовать и которая уже началась». Боррель принял участие в круглом столе с министром иностранных дел Словакии Иваном Коркоком, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом и бывшим министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайя на Дипломатическом форуме, который проводится со вчерашнего дня в муниципалитете Белек в турецкой средиземноморской провинции Анталья . ШЕФ иут/лл/пш