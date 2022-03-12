Боррель и Чавушоглу о ситуации войны в Украине

Стамбул, 12 марта Война в Украине и инициативы по прекращению российского вторжения сегодня сосредоточили внимание на встрече Высокого представителя Европейского Союза по внешней политике Жозепа Боррелла и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. «Мы должны продолжать совместную работу, чтобы немедленно положить конец российскому вторжению в Украину. Мы также обсудили двусторонние отношения между ЕС и Турцией», - написал Боррелл в Twitter после встречи на Дипломатическом форуме в Анталии «Мы обсуждали последние события в Украине и кипрском вопросах на полях Анталийского форума», - написал в твиттере, со своей стороны, глава турецкой дипломатии. Дипломатический форум, ежегодное мероприятие, второе мероприятие которого открыл вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, собирает до воскресенья две сотни высокопоставленных чиновников, министров и глав правительств со всего мира в муниципалитете Белек, в турецкой средиземноморской провинции Анталия. Турция, которая занимает нейтральную позицию в Украине и пытается выступить посредником между Киевом и Москвой с начала напряженности, до сих пор безуспешно, приняла в четверг министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебу, хотя разговор завершился без прогресса. Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Эрдоганом после выступления на форуме.