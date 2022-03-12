Boric обещает защищать права человека «везде» и перераспределять богатства

Сантьяго де Чили, 11 марта новый президент Чили Габриэль Борич заявил в пятницу, что его правительство будет «всегда» и «везде» содействовать уважению прав человека «независимо от цвета правительства, которое их нарушает». В своей первой речи в качестве президента на балконе президентского дворца Ла-Монеда бывший студенческий лидер, таким образом, сделал четкую ссылку на режимы на Кубе, Венесуэле и Никарагуа, которые он несколько раз критиковал с начала президентской гонки. Борич, который является самым молодым правителем в чилийской истории в возрасте 36 лет, также попросил своих латиноамериканских сверстников содействовать региональной интеграции и пообещал, что Чили приложит «усилия, чтобы голос юга снова прочно услышан в меняющемся мире». «Мы будем практиковать политическую автономию на международной арене, не подчиняя себя никакой власти», - заверил он тысячам сторонников, которые в какой-то момент во время выступления прервали его криком «Борик, друг, народ с тобой!» Борясь со студенческой борьбой и критикуя неолиберальную модель, установленную во время военной диктатуры, Борич заявил, что необходимо «перераспределить» богатство в Чили, одной из самых неравноправных стран в регионе, где тысячи людей массово вышли на демонстрацию в 2019 году в пользу более справедливая модель. «Когда богатство сосредоточено лишь в немногих, мир очень сложен», - сказал он в эмоциональной речи. Сознавая, что будет нелегко осуществить свою широкую программу реформ с очень раздробленным парламентом, бывший депутат от южного Магалланеса указал, что его правительство «не исчерпывает себя на своих приверженцах» и что он попытается добиваться межсекторальных соглашений. «Мы должны обнять друг друга как общество, снова любить друг друга, снова улыбаться (...), что это правительство народа, и вы чувствуете его как свое правительство (...) и для этого нам понадобятся все мы, правительство и оппозиция, предприниматели и общественные движения», - сказал он. Боріч, который в своей речи намекнул на свергнутого Сальвадора Альенде, является первым президентом, который не входит в два центральных блока, правивших страной с момента возвращения к демократии в 1990 году. Он также возглавит первый на континенте кабинет, в котором будет больше женщин, чем мужчин, и пообещал, что феминистская борьба станет фундаментальной осью его правительства.