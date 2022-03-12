Бордо сталкивается с ПСЖ, стремясь уйти с последнего места

В поисках лучшего результата в чемпионате двум командам придется скорректировать свои игровые стратегии, чтобы оправиться от поражений, понесенных в прошлый день.
ПСЖ падает с 0 до 1 против Ниццы. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 3 игры и проиграл 1.«
Бордо» проиграл Труа со счетом 0:2. В своих последних встречах он одержал 2 поражения и 2 ничьи.
ПСЖ и Бордо встретятся завтра в 09:00 (время Аргентины). Матч за 28-й чемпионат Франции — Лига 1 Uber Eats 2021-2022 годов пройдет в парке Парк де Пренс.
В последних 5 матчах, в которых мы видели друг друга на турнире, местные жители выиграли 4 раза и закончили вничью 1 матч.
Заведение лидирует с 62 очками и 19 победами, а посетитель достиг 22 единиц и занял 20-е место в турнире.
Контролировать матч был назначен Франсуа Летексье.
Расписание PSG и Бордо, в зависимости от страны
- Аргентина: 09:00 часов
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 07:00 часов
- Мексика CST и Никарагуа: 06:00 часов
- Мексика MST и Мексика PST: 05:00 часов
- Венесуэла: 08:00 часов
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