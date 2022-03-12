Бордо сталкивается с ПСЖ, стремясь уйти с последнего места

В поисках лучшего результата в чемпионате двум командам придется скорректировать свои игровые стратегии, чтобы оправиться от поражений, понесенных в прошлый день.

ПСЖ падает с 0 до 1 против Ниццы. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 3 игры и проиграл 1.

Бордо» проиграл Труа со счетом 0:2. В своих последних встречах он одержал 2 поражения и 2 ничьи.

ПСЖ и Бордо встретятся завтра в 09:00 (время Аргентины). Матч за 28-й чемпионат Франции — Лига 1 Uber Eats 2021-2022 годов пройдет в парке Парк де Пренс.

В последних 5 матчах, в которых мы видели друг друга на турнире, местные жители выиграли 4 раза и закончили вничью 1 матч.

Заведение лидирует с 62 очками и 19 победами, а посетитель достиг 22 единиц и занял 20-е место в турнире.

Контролировать матч был назначен Франсуа Летексье.

Расписание PSG и Бордо, в зависимости от страны

Аргентина: 09:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 07:00 часов

Мексика CST и Никарагуа: 06:00 часов

Мексика MST и Мексика PST: 05:00 часов

Венесуэла: 08:00 часов

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