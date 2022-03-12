Взрывы бомб в больницах на юге Украины

Портовый город Николаев, расположенный на юге Украины, недалеко от Одессы, подвергся бомбардировке в пятницу вечером, а пожар попал в центр лечения рака и глазную больницу, сообщил журналист AFP.

Окна недавно отремонтированного онкологического центра, где пациенты проходят химиотерапию, были выдуты. На дверях мы могли видеть удары снарядов.

«Они обстреляли гражданские районы, не имея военных целей. Здесь находится больница, детский дом, офтальмологический центр», расположенный в Ингульском районе к северу от города, рассказал руководитель больницы Дмитрий Лагошев.

На момент нападения в онкологическом центре не было пациентов или лиц, ухаживающих за больными. Но в офтальмологической больнице было неизвестное количество пациентов.

«Мы провели всю ночь в подвале, все трясло, пациенты были в ужасе», — рассказала его директор Казимира Рилкова.

Жители Ингульского района не отапливаются, и многие теперь вынуждены уезжать.

кф-нео/кошка/пз/мой/я