Бока уже думает о River: список игроков, которые сохранились для Superclassic

Завтра «Бока Хуниорс» совершит рискованный визит в Эстудиантес в Ла-Плате, но уже в ближайшие выходные он отправится на Superclassic. Идея Себастьяна Батталья будет заключаться в том, чтобы представить Пинче все лучшее, что у него есть в распоряжении, не рискуя ни одним из своих игроков. Тренерский штаб знает, что команда должна поднять голову как можно скорее после поражения от «Уракана», потому что Кубок лиги не дает реванша, и только четверо из каждой группы попадут в финальную стадию (ребята из Ла Риберы начинают шестой тур за пределами зоны входа).

По этому случаю Батталья был вынужден обойтись без нескольких важных фигур. Один из них настолько фундаментален, насколько это очевидно, Дарио Бенедетто; другой, несколько неожиданный, но даже логичный, Оскар Ромеро.

Несмотря на то, что клуб принял модальность не уточнять информацию о травмах игроков, видео Пипы было опубликованный в последние несколько часов обучения дифференцированным образом. Бег трусцой, удлинение и координационные упражнения заставили нападающего потребовать себя попробовать себя после того, как он остался вне столкновения с «Глобусом» из-за недуга у одного из своих близнецов. Будет ли он в состоянии начать против Ривер? Это вопрос, который подойдет для следующей недели работы.

Дверь лазарета также попал парагваец Ромеро, который показал большой уровень в своем дебюте против Центральной Кордобы де Росарио за Copa Argentina, а затем штамповал на перекрестке против Уракана в Ла Бомбонере. Его бездействие сыграло с ним злую шутку: неприятность в правом хомяке насторожила его. Гуарани не были вызваны в гости к Льву, и они попытаются прийти в себя, чтобы стать свидетелем дерби в Монументале.

С другой стороны, Алан Варела также не был вызван, несмотря на то, что был помилован в начале этой недели после его акта недисциплинированности. А за пределами профессиональной группы продолжает Агустин Альмендра, который даже не играл в Reserva (вчера Маурисио Серна подробно рассказал о нем)). Другим футболистом, которого не рассматривают Батталья, является Кристиан Павон, который тренируется в группе, но в середине года попрощается, чтобы сыграть за «Атлетико Минейро». Наконец, Осьминог Гонсалес продолжит выходить из-за травмы (он уже видел последние два обязательства со стороны), а Марсело Вейгандт, уже реабилитированный после операции на плече, стремится подготовиться с физической и футбольной точки зрения.

Среди 23 упомянутых против Эстудиантеса у Баттальи будет схема 4-3-1-2, включающая с нулевой минуты: Агустин Росси, Луис Авинкула, Карлос Искьердос, Маркос Рохо, Фрэнк Фабра, Кристиан Медина, Гильермо Фернандес, Хуан Рамирес, Аарон Молинас, Себастьян Вилла и Луис Васкес. Модификациями - относительно падения на ураган - тогда будет Фабра (он очистил дату отстранения) Агустина Сандеса, Медина для Кампузано (с некоторым физическим дискомфортом), что заставит Пола играть как 5, а не как внутренний руль, Молинас для Оскара Ромеро и Васкес для Николаса Орсини.

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