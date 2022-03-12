Байден подписал закон о бюджете, чтобы избежать паралича правительства

Вашингтон, 11 марта Президент США Джо Байден подписал в пятницу закон о краткосрочном бюджете, чтобы избежать частичного паралича своего правительства из-за нехватки средств, которые собирались закончиться в начале субботы. Белый дом сообщил о подписании временной меры, которая финансирует администрацию США до следующего вторника, чтобы выиграть время до тех пор, пока на стол не поступит крупный бюджетный пакет в 1,5 триллиона долларов. Этот законопроект о расходах, который будет финансироваться правительством до 30 сентября, был принят в среду нижней палатой и в четверг сенатом, но требуется время, чтобы согласовать обе версии и доставить их в Белый дом, что объясняет необходимость временной меры. Ожидается, что Байден подпишет на следующей неделе крупный пакет расходов на 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов гуманитарной и военной помощи для Украины и Восточной Европы. Согласно законопроекту, почти половина средств для Украины, 6,5 миллиарда, пойдет Министерству обороны, чтобы оно могло продолжать свои военные операции в странах НАТО Восточной Европы, а также отправлять в страну военные материалы. Ассигнования для Украины также включают около 4 миллиардов на помощь беженцам и вынужденным переселенцам, а 1,8 миллиарда будут направлены на удовлетворение экономических потребностей Украины и соседних с ней стран, например, в вопросах энергетики или кибербезопасности. Кроме того, 25 миллионов пойдут на методы борьбы с дезинформацией, а 120 миллионов - в Американское агентство международного развития (USAID) для помощи активистам и независимым СМИ. В общей сложности бюджетный пакет включает 782 млрд. долл. США на оборонные расходы, что на 5,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом; и еще 730 000 долл. США на финансирование национальных нужд в Соединенных Штатах. Эта мера также предусматривает средства для восстановления в силе закона о борьбе с гендерным насилием, который на протяжении десятилетий служил для финансирования программ помощи жертвам жестокого обращения и сексуальных надругательств, а также предоставлял им возможность добиваться правосудия в судах. Этот закон, известный под английским аббревиатурой VAWA, был принят в 1994 году и регулярно утверждался Конгрессом, пока консерваторы не допустили его истечения в 2019 году. ШЕФ llb/США/закон