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суббота 12 март 2022
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Россия

Байден санкционирует еще 200 миллионов долларов военной помощи для Украины

12 март 2022

Вашингтон, 12 марта Президент Соединенных Штатов Джо Байден в эту субботу санкционировал использование 200 миллионов долларов для помощи Украине оружием и военной техникой для ее защиты от российских вторжений. В меморандуме, направленном госсекретарю Энтони Блинкену и опубликованном Белым домом, Байден указал, что эти деньги должны быть использованы для оказания помощи Украине «оборонными средствами и услугами Пентагона, а также военной подготовкой и образованием». С учетом этих дополнительных 200 миллионов долларов общая сумма средств, предоставленных США на военную помощь Украине в этом году, составляет 1,2 миллиарда долларов. Новый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые вооруженные силы США уже имеют в Европе и будут доставлены в Украину по суше из соседних стран Польши и Румынии. Ранее на этой неделе Конгресс США проголосовал за пакет гуманитарной и военной помощи Украине и Восточной Европе на сумму 13,6 миллиарда долларов. Почти половина средств для Украины, 6,5 миллиарда, пойдет Министерству обороны, чтобы оно могло поддерживать свои военные операции в странах НАТО Восточной Европы, а также отправлять в страну военную технику. Ассигнования для Украины также включают около 4 миллиардов на помощь беженцам и вынужденным переселенцам, а 1,8 миллиарда будут направлены на удовлетворение экономических потребностей Украины и соседних с ней стран, например, в вопросах энергетики или кибербезопасности. Кроме того, 25 миллионов пойдут на методы борьбы с дезинформацией, а 120 миллионов - в Американское агентство международного развития (USAID) для помощи активистам и независимым СМИ.

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