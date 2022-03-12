Между Вашингтоном и Москвой: дилемма Израиля перед лицом украинского конфликта

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, da la bienvenida a un grupo de huérfanos procedentes de la ciudad ucraniana de Yitomir en el Aeropuerto Ben Gurion Airport, Israel. 6 marzo 2022. Maya Alleruzzo/Pool vía Reuters

В рамках дипломатических усилий на высоком уровне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял участие в учениях, направленных на сближение между Россией и Украиной на фоне войны, развязанной вторжением президента Владимира Путина на суверенную территорию Украины в последнюю неделю февраля.

Переезд Беннетта в Москву для встречи с Путиным в субботу, 5, подразумевал попытку посредничества между Россией и Украиной с низкими шансами на успех. «Мы продолжим посещать столько раз, сколько потребуется, даже несмотря на то, что шансы не слишком велики», - сказал Беннетт по возвращении из Москвы. По окончании заседания кабинета министров в Иерусалиме премьер пояснил, что «в данный момент наблюдается небольшая открытость, и, поскольку у нас есть доступ ко всем сторонам, наш моральный долг — делать все возможное».

Актуальность дела была отражена тем фактом, что сам премьер - большой наблюдатель религиозных строгостей - решил нарушить религиозное правило, заключающееся в том, чтобы не путешествовать в субботу. Исключение, разрешенное при применении критерия Пикуач нефеш. Тот, который предписывает, что сохранение человеческой жизни допускает смещение любого другого религиозного правила, за некоторыми исключениями в фундаментальных вопросах.

Израильская попытка переговоров, которая также включала перемещение Беннета в Берлин и общение с лидерами Украины и Франции, была ответом на просьбу, с которой выступили сами украинские власти, исходя из того, что еврейское государство поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москва.

Конечно, переговоры были одобрены главным партнером Израиля в мире: правительством Соединенных Штатов. Реальность подтвердилась 7-го числа, когда во время встречи в Латвии госсекретарь Энтони Блинкен сам поблагодарил канцлера Лапида за роль Израиля в конфликте.

Израиль — один из немногих действующих лиц в регионе, который поддерживает нестабильные отношения с тремя столицами, вовлеченными в конфликт.

С самого начала конфликта правительство Израиля выбрало осторожный тон перед лицом развития событий. В то же время его основные цифры показали две тенденции, формирующие правящую коалицию, которой спустя годы удалось вытеснить бывшего премьер-министра Биньямина Нетахьяху из власти.

Таким образом, в то время как канцлер Яир Лапид, по-видимому, солидаризировался со своими европейскими сверстниками, решительно осуждая вторжение, премьер Беннетт, казалось, склонялся к умеренной позиции, чтобы не обидеть Кремль.

Израиль осудил российское вторжение в Украину, выразил солидарность, отправив гуманитарную помощь, но не расширил ее до военного уровня, несмотря на просьбы Киева. При сохранении каналов связи с Кремлем. Важнейшее звено для Израиля из-за постоянно сложной ситуации на его северной границе и особенно из-за необходимости схемы координации в его операциях против иранских событий в Сирии.

Некоторые высказывания других министров показали эту реальность. Глава коммуникационного портфеля Йоаз Хендель отказался закрыть трансляцию нескольких российских СМИ, которые обвинялись в пропаганде Кремля, и пояснил, что «блокировка каналов — очень серьезное событие». В свою очередь министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что Израиль рассчитывает получить очень важную волну иммиграции от конфликта. Наиболее приблизительные цифры указывают на то, что в Украине проживает около двухсот тысяч человек, исповедующих еврейскую религию или имеющих еврейские семейные узы, в то время как в России около шестисот тысяч граждан находятся в тех же условиях.

Между тем израильская дилемма вызвала вопросы в некоторых секторах в США. Прозвучали голоса с напоминанием о том, что в отличие от России, США — демократия и что для сохранения стратегической поддержки Израиля необходимо поддерживать общественное мнение в его пользу. Сенатор Линдси Грэм (штат Южная Каролина), считающийся одним из величайших друзей Израиля, утверждал, что Израиль должен взять на себя обязательства по поставке военной техники Украине. Журналистка Кристиан Аманпур была жестче, которая напала на Израиль за ее отказ поддерживать Киев в военном отношении. В том же ключе Уильям Коэн - бывший министр обороны во время второй администрации Клинтона - заявил, что «глубоко разочарован» Израилем.

Израильские власти, со своей стороны, по-видимому, настаивают на необходимости сохранения своей схемы координации с Москвой, что является важным моментом в их политике на северной границе, учитывая, что Россия может нанести серьезный ущерб масштабам израильских вооруженных сил (ИДФ) в этой неспокойной географии.

Сложная реальность, которая была синтезирована с этими словами чиновника Иерусалимской канцелярии: «Наше сердце в Украине, но наш мозг говорит нам не провоцировать Путина».

В том же ключе уважаемый аналитик в последние часы писал, что оба драйва были выражены Лапидом и Беннеттом в соответствии с сложной и расчетливой дипломатической тактикой, которая направлена на выражение эмоций, ценностей и наблюдение за реальностью событий в национальных интересах.

Наблюдатели указали, что переезд Беннетта в Москву следует интерпретировать в свете продолжающихся переговоров о восстановлении ядерного пакта с Ираном, достигнутых в ходе заключительного этапа администрации Обамы, в котором нынешний глава Белого дома занимал пост вице-президента.

События в самом разгаре, похоже, подтверждают тенденцию времени. Тот, который в последние годы продемонстрировал снижение влияния США на Ближнем Востоке и возвращение России в качестве основного игрока в регионе.

В то же время на израильском внутреннем уровне они могли бы поднять премьер-министра Беннетта до статуса великого государственного деятеля, иерархии, которая могла бы приравнять его к статусу старшего государственного деятеля, который его противоречивый предшественник культивировал в течение многих лет.

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