Это пять самых гостеприимных мест для колумбийских путешественников, сочетающих природу и роскошь.

С развитием туризма в Колумбии все больше и больше путешественников возобновляют свои планы отпуска в стране, чтобы дать себе время отдохнуть от повседневной деятельности. По этой причине во время десятой премии Booking Traveller Review Awards были объявлены пять вариантов жилья, которые колумбийцы оценили как «самые гостеприимные» для посещения во время следующего отпуска.

Учитывая вышесказанное, согласно анализу цифровой платформы, пятью наиболее гостеприимными вариантами размещения в стране, по мнению колумбийцев, являются:

Услуги отеля San Benito в Тибасосе, Бояка. Фото: Частный архив/бронирование

Расположенный в департаменте Бояка отель San Benito второй год подряд был оценен колумбийцами как лучший отель в стране благодаря «духу колониальной эпохи» и «домашнему воздуху».

«Отель San Benito предлагает всем своим путешественникам просторные номера с панорамным видом на горы рядом с балконом, который делает пребывание незабываемым», - поясняет анализ Букинг.

Всего в четырех часах езды от Боготы по дороге Гуатика в Тибасосе путешественники смогут не только насладиться обширными пейзажами отеля, но и получить доступ к таким услугам, как барбекю, экскурсии или посетить местные достопримечательности, такие как зоологический парк Гуатика, смотровая площадка Bears и другие.

Услуги отеля Santa Elena de la Colina, расположенного в Филандии, Киндио. Фото: Частный архив/бронирование

Названный «идеальным местом для путешественников, ищущих тишины и покоя во время отпуска», колумбийцы выбрали отель «Санта-Элена-де-ла-Колина» вторым лучшим местом для отдыха в стране.

Расположенный в 35 км от Перейры, среди кофейных гор муниципалитета Филандия (Киндио), этот отель не только восхищает своими роскошными удобствами, но и тем, что он позволяет путешественникам «общаться с матерью-природой» в окружающем саду и в открытом бассейне, что позволяет наслаждайтесь как теплой погодой, так и пейзажем.

На фото отель Tu Casa- Rural, расположенный в Сопо. Фото: Частный архив/бронирование

Согласно анализу метапоисковой системы путешествий, это сельское жилье было выбрано в пятерку самых гостеприимных в Колумбии за предоставление «своим посетителям колониального и дружелюбного отдыха».

Этот отель, расположенный всего в 13 км от парка Хайме Дуке, в муниципалитете Сопо, также был признан колумбийцами за его близость к Боготе - менее часа - что, по мнению респондентов, облегчает им «отдых рядом с домом» и «провести другую ночь».

Если вы приедете, согласно официальному сайту отеля, вы сможете насладиться такими услугами, как массаж, романтические планы, общественные мероприятия или заняться такими видами деятельности, как пешие и велосипедные прогулки.

В отеле Senda Koguiwa в Санта-Марте посетители могут заняться пешим туризмом и йогой. Фото: Частный архив/бронирование

«Это место, полное волшебства и цвета, окруженное природой и домиками, олицетворяет традиционную культуру этого района», - так оценили колумбийцы в исследовании бронирования в этом отеле, расположенном рядом с национальным природным парком Тайрона в Санта-Марте, Магдалена.

В общей сложности 22 каюты это жилье было выбрано не только как «очень хороший вариант для выхода из повседневной жизни», но и потому, что он приветствует пары, семьи и детей, чтобы они могли наслаждаться не только лучшими туристическими услугами «люкс», но и всеми, что связано с природой.

Согласно официальному сайту, среди прочего, путешественники, посещающие это место, смогут насладиться йогой, походами и романтическими планами.

На изображении объекты Каса Додо Гуатапе. Фото: Частный архив/бронирование

Рейтинг самых уютных мест проживания в Колумбии, согласно опросу Booking, закрывает жилой комплекс Casa Dodo Guatape, расположенный в Гуатапе, Антьокия.

Расположенный в 46 км от Медельина и в 25 км от Рионегро, этот отель был выбран колумбийцами как пятый по гостеприимству из-за уединения и экономии, который он предлагает путешественникам, поскольку он позволяет им готовить еду на месте, а также расположен в одном из самых посещаемых мест в стране.





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