Бетис и Атлетик Бильбао измеряются 28-й датой

В прошлый день визит одержал победу и добавил 3 к 3 в качестве хозяина. Хозяева проиграли и будут стремиться исправить ошибки этого матча, чтобы вернуться на тропу триумфа.

Бетис упал со счетом 1:3 против «Атлетико де Мадрид». В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 2 матча и проиграл 2.

Атлетик Бильбао победил Леванте со счетом 3:1. За последние несколько дат он одержал 2 победы и 2 поражения.

«Зелено-белые» и «Львы» встретятся завтра в 12:15 (по аргентинскому времени). Матч за 28-ю дату Испании — Ла Лига Сантандер 2021-2022 годов будет сыгран на стадионе Бенито Вильямарин.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 3. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает пятое место с 46 очками и 14 победами, а посетитель достиг 40 единиц и занял восьмое место в турнире.

Руководить матчем выбран Антонио Матеу Лахоз.

Время Бетис и Атлетик Бильбао, в зависимости от страны

Аргентина: 12:15

Колумбия, Мексика EST и Перу: 10:15

Мексика CST и Никарагуа: 09:15

Мексика MST и Мексика PST: 08:15

Венесуэла: 11:15

Источник примечания и изображения: Фабрика данных