Беразатеги получит Реал Пилар на свидание 5

Хозяева поля выигрывают и хотят сохранить положительную серию, в то время как гость снова попытается набрать три очка после последнего свидания.

Беразатеги победил генерала Ламадрида со счетом 3:0 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома.

Реал Пилар» прибавил один за другим в предыдущую дату после того, как сравнял 1:1 с Аргентино де Мерло. В последних матчах он выиграл 2 победы и 1 поражение.

Берасатеги и Реал Пилар встретятся завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 5 Аргентина - Primera C Season 2022, будет сыгран на стадионе Нормана Ли.

Последние 3 раза, которые они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 1 победу, а визит добавил 1. В 1 матче они оказались даже на табло.

Судья, назначенный на матч, — Хуан Робледо.

Расписание Берасатеги и Реал Пилар, в зависимости от страны

Аргентина: 17:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00

Мексика CST и Никарагуа: 14:00

MST в Мексике и Мексика PST: 13:00

Венесуэла: 16:00

Источник примечания и изображения: Фабрика данных