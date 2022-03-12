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суббота 12 март 2022
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Россия

«Быть стратегическим союзником США означает более тесное военное сотрудничество»: MinDefensa

По мнению министра Диего Молано, соглашение сделать Колумбию стратегическим союзником, а не членом НАТО, означает, что в военно-дипломатических отношениях достигнут самый высокий уровень доверия.

12 март 2022
Foto de archivo. El Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, habla durante el inicio de un operativo especial como medida para aumentar la seguridad y combatir a los grupos criminales en la frontera entre Colombia y Venezuela, en una base militar en Arauca, Colombia, 12 de febrero, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita
Foto de archivo. El Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, habla durante el inicio de un operativo especial como medida para aumentar la seguridad y combatir a los grupos criminales en la frontera entre Colombia y Venezuela, en una base militar en Arauca, Colombia, 12 de febrero, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

Из департамента Араука в эту пятницу, 11 марта, министр обороны Диего Молано сослался на новость о том, что Соединенные Штаты объявят Колумбию стратегическим союзником, не членом НАТО, для чиновника это означает, что страна достигла наивысшего уровня доверия к военным и дипломатическим отношения с североамериканской страной.

Министр Молано, военное и полицейское руководство находятся в Таме (Араука), чтобы пересмотреть план демократии и проверить безопасность во время воскресных выборов на более чем 70 избирательных участках департамента, 70% из которых представляют особые мирные избирательные округа, где кандидаты стали жертвами насилия.

Глава военного портфеля пояснил, что одним из преимуществ этого объявления является то, что Колумбия получит больший доступ к избыточному военному потенциалу, который есть у Соединенных Штатов, а также к кредиту военной техники для развития операций. «Это означает углубление исследовательской и технологической деятельности в потенциале наших государственных сил, а также углубление регионального потенциала Колумбии по поддержке других стран региона в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом», — заявил министр Молано.

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Одним из конкретных направлений сотрудничества, подчеркнутых министром, является продолжение при поддержке Соединенных Штатов, чтобы иметь больше самолетов «Геркулес» и продолжать укреплять технику вооруженных сил, в дополнение к чему он также сказал: «Наша национальная армия работает над достижением 120 бронированных и мы уже перевозим более 40 транспортных средств, которые прибыли в страну, что позволяет нам укреплять наши государственные силы в осуществлении их суверенитета и функций и компетенции, которыми обладает каждая из наших вооруженных сил», - заверил он.

Это решение, принятое Джо Байденом, должно быть сначала направлено в Конгресс Соединенных Штатов для официального одобрения, однако следует отметить, что верхняя палата североамериканской страны уже выступила с инициативой навязать это обозначение Колумбии, учитывая, что на протяжении всей двусторонние отношения между обеими странами, «кофейная держава» играет важную роль в борьбе с наркотиками на всем континенте.

В военном отношении для Молано тот факт, что Колумбия является союзником, не входящим в НАТО, ставит страну на особый уровень, поскольку эта категория является главным союзником. «Это ставит нас на уровень Израиля и Кореи. Это страны, которые имеют очень сильный союз с точки зрения военного сотрудничества с ведущей мировой державой».

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До этого объявления существовала возможность создания американских баз на территории Колумбии, с этим обозначением Колумбия сможет иметь в стране военные элементы США, классифицированные как резерв для своих вооруженных операций по всему миру. С 2017 года Колумбия вступила в НАТО в качестве внеконтинентального партнера и стала первой и единственной страной в Латинской Америке, получившей такое соглашение в Организации Североатлантического договора, которое было подписано бывшим президентом Хуаном Мануэлем Сантосом в Брюсселе.

Следует отметить, что в декабре 2021 года министр обороны Диего Молано подписал новое соглашение с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана, которое устанавливает иное сотрудничество и подтверждает, что Колумбия является глобальным партнером. Согласно France 24, быть глобальным партнером не означает, что страна является членом НАТО, поскольку в организации есть только европейские члены, Соединенные Штаты в качестве основателя и Канада. Теперь эта ситуация, ожидающая одобрения Конгрессом Соединенных Штатов, изменилась для Колумбии.

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