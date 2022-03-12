«Быть стратегическим союзником США означает более тесное военное сотрудничество»: MinDefensa

Foto de archivo. El Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, habla durante el inicio de un operativo especial como medida para aumentar la seguridad y combatir a los grupos criminales en la frontera entre Colombia y Venezuela, en una base militar en Arauca, Colombia, 12 de febrero, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

Из департамента Араука в эту пятницу, 11 марта, министр обороны Диего Молано сослался на новость о том, что Соединенные Штаты объявят Колумбию стратегическим союзником, не членом НАТО, для чиновника это означает, что страна достигла наивысшего уровня доверия к военным и дипломатическим отношения с североамериканской страной.

Министр Молано, военное и полицейское руководство находятся в Таме (Араука), чтобы пересмотреть план демократии и проверить безопасность во время воскресных выборов на более чем 70 избирательных участках департамента, 70% из которых представляют особые мирные избирательные округа, где кандидаты стали жертвами насилия.

Глава военного портфеля пояснил, что одним из преимуществ этого объявления является то, что Колумбия получит больший доступ к избыточному военному потенциалу, который есть у Соединенных Штатов, а также к кредиту военной техники для развития операций. «Это означает углубление исследовательской и технологической деятельности в потенциале наших государственных сил, а также углубление регионального потенциала Колумбии по поддержке других стран региона в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом», — заявил министр Молано.

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Одним из конкретных направлений сотрудничества, подчеркнутых министром, является продолжение при поддержке Соединенных Штатов, чтобы иметь больше самолетов «Геркулес» и продолжать укреплять технику вооруженных сил, в дополнение к чему он также сказал: «Наша национальная армия работает над достижением 120 бронированных и мы уже перевозим более 40 транспортных средств, которые прибыли в страну, что позволяет нам укреплять наши государственные силы в осуществлении их суверенитета и функций и компетенции, которыми обладает каждая из наших вооруженных сил», - заверил он.

Это решение, принятое Джо Байденом, должно быть сначала направлено в Конгресс Соединенных Штатов для официального одобрения, однако следует отметить, что верхняя палата североамериканской страны уже выступила с инициативой навязать это обозначение Колумбии, учитывая, что на протяжении всей двусторонние отношения между обеими странами, «кофейная держава» играет важную роль в борьбе с наркотиками на всем континенте.

В военном отношении для Молано тот факт, что Колумбия является союзником, не входящим в НАТО, ставит страну на особый уровень, поскольку эта категория является главным союзником. «Это ставит нас на уровень Израиля и Кореи. Это страны, которые имеют очень сильный союз с точки зрения военного сотрудничества с ведущей мировой державой».

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До этого объявления существовала возможность создания американских баз на территории Колумбии, с этим обозначением Колумбия сможет иметь в стране военные элементы США, классифицированные как резерв для своих вооруженных операций по всему миру. С 2017 года Колумбия вступила в НАТО в качестве внеконтинентального партнера и стала первой и единственной страной в Латинской Америке, получившей такое соглашение в Организации Североатлантического договора, которое было подписано бывшим президентом Хуаном Мануэлем Сантосом в Брюсселе.

Следует отметить, что в декабре 2021 года министр обороны Диего Молано подписал новое соглашение с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана, которое устанавливает иное сотрудничество и подтверждает, что Колумбия является глобальным партнером. Согласно France 24, быть глобальным партнером не означает, что страна является членом НАТО, поскольку в организации есть только европейские члены, Соединенные Штаты в качестве основателя и Канада. Теперь эта ситуация, ожидающая одобрения Конгрессом Соединенных Штатов, изменилась для Колумбии.

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