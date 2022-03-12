Бавария сыграла второй матч чемпионата подряд

Бавария сыграла вничью в субботу второй раз подряд в Бундеслиге, в Хоффенхайме (1:1), несмотря на гол поляка Роберта Левандовски, но сохраняет 10 очков впереди второй дортмундской «Боруссии», которая играет в воскресенье.

Через четыре дня после победы над «Зальцбургом» со счетом 7:1 в Лиге чемпионов «Бавария» не смогла воспользоваться динамикой.

Роберт Левандовски перед перерывом (1:1, 45+3) ответил на гол австрийца (1:0) Кристофа Баумгартнера, который открыл счет через полчаса (32-я минута).

Хоффенхайм предварительно занимает 5-е место, имея равные очки с Фрайбургом (4-е место) в борьбе за выход в следующую Лигу чемпионов.

Действующий чемпион Бундеслиги во втором тайме имел несколько шансов опередить табло, но ему также удалось больше не пропускать голы благодаря своему вратарю Мануэлю Нойеру, который сделал решающие остановки. Это повторяет результат 1:1, полученный на прошлой неделе против Байер Леверкузен.

Боруссия Дортмунд, вторая, может уменьшить недостаток до семи очков, имея еще одну игру, если они выиграют в воскресенье дома у Арминии Билефельд (16:30 по Гринвичу).

— Результаты матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу и турнирная таблица:

- суббота:

1. ФК Юнион Берлин - Штутгарт 1 - 1

Хоффенхайм - Бавария Мюнхен 1 - 1

Фрайбург - Вольфсбург 3 - 2

(17:30 по Гринвичу) Б. Менхенгладбах - Герта

(14:30 по Гринвичу) Байер Леверкузен - Колония

(16:30 по Гринвичу) Айнтрахт Франкфурт - Бохум

Боруссия Дортмунд - Арминия Билефельд

(18:30 по Гринвичу) Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг

- Отложено

Аугсбург - Майнц

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1. Бавария Мюнхен 60 26 19 3 4 77 28 49

2-я Боруссия Дортмунд 50 24 16 2 6 64 37 27

3-й Байер Леверкузен 45 25 13 6 64 40 24

4. Фрайбург 44 26 12 8 6 43 29 14

5. Хоффенхайм 44 26 13 5 8 49 37 12

6-й РБ Лейпциг 41 25 12 5 8 51 29 22

7. 1. ФК Юнион Берлин 38 26 10 8 8 33 34 -1

8. Кёльн 36 25 9 9 7 36 39 -3

9. Магунсия 34 24 10 4 10 35 29 6

10. Айнтрахт Франкфурт 34 25 9 7 9 37 37 0

11. Бохум 32 25 9 5 11 27 35 -8

12. Вольфсбург 31 26 9 4 13 29 40 -11

13, например, Менхенгладбах 27 25 7 6 12 34 51 -17

14. Аугсбург 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Арминия Билефельд 25 25 5 10 10 22 33 -11

16 Штутгарт 23 26 5 8 13 32 48 -16

17. Герта Берлин 23 25 6 5 14 26 58 -32

18. Гройтер Фюрт 14 25 3 5 17 23 64 -41