Барилоче: интенсивный поиск туриста Росарио, потерянного на Серро-Катедраль

Туриста из Росарио более 24 часов активно ищут на Катедральном холме города Барилоче, после того как его тропа была потеряна с тех пор, как он отправился в поход по краю горы к убежищу Фрей. По словам квартирмейстера национального парка Науэль-Уапи, 46-летний мужчина начал свое путешествие в среду и с тех пор о нем ничего не известно.

По словам властей парка, турист планировал проложить путь к приюту, где он проведет ночь, а затем вернуться в четверг. После этого он должен был вылететь обратно в свой родной город вчера, но так и не сделал этого. Увидев, что он не путешествовал, его семья и друзья рано в пятницу сообщили клубу Андино Барилоче о том, что произошло, и с тех пор началась поисковая операция.

В официальном сообщении от Nahuel Huapi указано, что процедура поиска туристов включает маневры по суше, воде и воздуху. Однако пока результат отрицательный. В этой связи они указали, что в операции участвуют Департамент пожарной охраны, связи и чрезвычайных ситуаций, рейнджер парка на участке озера Гутьеррес, персонал Комиссии по оказанию помощи и две пары собак .

Эксперты идут по тропинке вдоль края холма, пляжа Муньос, долины ручья Ван Титтер, начала тропы Джеккоба, долины Рукако, в то время как лодка с озером путешествует по Гутьерресу, а вертолет из Национальной системы управления пожарами делает это по воздуху, «пока не узнав о его местонахождении».

Другие туристы, которые были найдены, но которым было разрешено не регистрироваться

В прошлый понедельник правительство Науэль-Уапи через Департамент пожарной безопасности, связи и чрезвычайных ситуаций (ICE) сообщило о случаях, когда туристы не регистрировали походы и не меняли маршруты или сбивались с троп.

Вид с воздуха на зону поиска

Первый эпизод произошел в четверг, 3 марта. Это был человек из провинции Буэнос-Айрес, который находился в кемпинге Vuriloches, в районе холма Тронадор, и сообщил, что он отправится в убежище Отто Мейлинг. Поскольку он не прибыл в объявленное место, было немедленно уведомлено как потерянное лицо.

Именно тогда рано утром патруль ICE вышел на поиски туриста и проделал весь путь, чтобы добраться до приюта. Однако до этого времени они не нашли его. Процедура продолжалась в течение нескольких часов в четверг, даже при вмешательстве смотрителя секционного парка.

Наконец, спасателям удалось выяснить местонахождение мужчины: он был здоров, и он решил изменить свой маршрут до приюта «Илон», не уведомив об этом и не сделав соответствующей регистрации.

Но это был не единственный случай. В тот же день сотрудники ICE и Комиссии по оказанию помощи Барилоче (CAX) также участвовали в эвакуации четырех иностранцев, которые погибли из-за погодных условий на вершине горы Лопес. Операция началась в шесть часов дня и закончилась в час ночи. Сообщалось, что люди были здоровы и не зафиксировали рекорд треккинга.

По данным парка, все туристы получили нарушение за нерегистрацию, что является обязательным для всех, кто совершает этот тип путешествия в этом районе .

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