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суббота 12 март 2022
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Россия

Барилоче: интенсивный поиск туриста Росарио, потерянного на Серро-Катедраль

Ему 46 лет. Три дня назад он отправился в поход по краю горы к убежищу Фрей. Он должен был вылететь обратно в Росарио вчера, но не сделал этого, сообщил квартирмейстер национального парка Науэль Уапи

12 март 2022

Туриста из Росарио более 24 часов активно ищут на Катедральном холме города Барилоче, после того как его тропа была потеряна с тех пор, как он отправился в поход по краю горы к убежищу Фрей. По словам квартирмейстера национального парка Науэль-Уапи, 46-летний мужчина начал свое путешествие в среду и с тех пор о нем ничего не известно.

По словам властей парка, турист планировал проложить путь к приюту, где он проведет ночь, а затем вернуться в четверг. После этого он должен был вылететь обратно в свой родной город вчера, но так и не сделал этого. Увидев, что он не путешествовал, его семья и друзья рано в пятницу сообщили клубу Андино Барилоче о том, что произошло, и с тех пор началась поисковая операция.

В официальном сообщении от Nahuel Huapi указано, что процедура поиска туристов включает маневры по суше, воде и воздуху. Однако пока результат отрицательный. В этой связи они указали, что в операции участвуют Департамент пожарной охраны, связи и чрезвычайных ситуаций, рейнджер парка на участке озера Гутьеррес, персонал Комиссии по оказанию помощи и две пары собак.

Эксперты идут по тропинке вдоль края холма, пляжа Муньос, долины ручья Ван Титтер, начала тропы Джеккоба, долины Рукако, в то время как лодка с озером путешествует по Гутьерресу, а вертолет из Национальной системы управления пожарами делает это по воздуху, «пока не узнав о его местонахождении».

Другие туристы, которые были найдены, но которым было разрешено не регистрироваться

В прошлый понедельник правительство Науэль-Уапи через Департамент пожарной безопасности, связи и чрезвычайных ситуаций (ICE) сообщило о случаях, когда туристы не регистрировали походы и не меняли маршруты или сбивались с троп.

Вид с воздуха на зону поиска

Первый эпизод произошел в четверг, 3 марта. Это был человек из провинции Буэнос-Айрес, который находился в кемпинге Vuriloches, в районе холма Тронадор, и сообщил, что он отправится в убежище Отто Мейлинг. Поскольку он не прибыл в объявленное место, было немедленно уведомлено как потерянное лицо.

Именно тогда рано утром патруль ICE вышел на поиски туриста и проделал весь путь, чтобы добраться до приюта. Однако до этого времени они не нашли его. Процедура продолжалась в течение нескольких часов в четверг, даже при вмешательстве смотрителя секционного парка.

Наконец, спасателям удалось выяснить местонахождение мужчины: он был здоров, и он решил изменить свой маршрут до приюта «Илон», не уведомив об этом и не сделав соответствующей регистрации.

Но это был не единственный случай. В тот же день сотрудники ICE и Комиссии по оказанию помощи Барилоче (CAX) также участвовали в эвакуации четырех иностранцев, которые погибли из-за погодных условий на вершине горы Лопес. Операция началась в шесть часов дня и закончилась в час ночи. Сообщалось, что люди были здоровы и не зафиксировали рекорд треккинга.

По данным парка, все туристы получили нарушение за нерегистрацию, что является обязательным для всех, кто совершает этот тип путешествия в этом районе.

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