Барселона хочет увеличить свою серию побед

Команды подходят к этому дню с менталитетом победы, и ожидается привлекательный матч. Они обыграли своих соперников в последнем матче и попытаются победить.

Барселона победила Эльче со счетом 2:1 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 3 матчах и сравнял счет в 1 матче.

Осасуна побеждает «Вильярреал» со счетом 1:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Blaugranas и Rojillos встретятся завтра в 17:00 (по аргентинскому времени). Матч за 28-й матч Испании — Ла Лига Сантандер 2021-2022 годов будет сыгран на стадионе Камп Ноу.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 1. В двух матчах они равномерно финишировали на табло.

Заведение занимает четвертое место с 48 очками и 13 победами, а посетитель достиг 35 единиц и занимает 11-е место в турнире.

Рикардо де Бургос Бенгоэтчеа будет отвечать за справедливость в матче.

Расписание в Барселоне и Осасуне, в зависимости от страны

Аргентина: 17:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 15:00

Мексика CST и Никарагуа: 14:00

MST в Мексике и Мексика PST: 13:00

Венесуэла: 16:00

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