Barça, уменьшенный усталостью и расслаблением

Барселона, 12 марта Усталость из-за накопления матчей и расслабления после завоевания Кубка дель Рей сыграла злую шутку против «Барсы», проигравшей в двух из трех последних матчей и которая попытается выровнять курс в это воскресенье (17:00) на Палау Блауграна против Кусур Бетис. «Нам слишком комфортно, потому что мы занимаем первые места во многих рейтингах, но мне не нравится наша линия. Команда может очень быстро развалиться, нам нужно изменить динамику», - заявил в пятницу на пресс-конференции тренер «Барсы» Шарунас Ясикевичюс после падения в Каунасе на «Жальгирис» (91-84) в Евролиге. Выросшая абсолютной толпой на Zalgirio Arena в день независимости Литвы, сборная Балтийских стран установила физическую планку, с которой «Барса» не смогла справиться, потеряв 22 мяча на протяжении матча (12 для «Жальгириса») и устроив неблагоприятную комбинацию 35-21 в четвертой четверти. «Сложно найти положительные моменты, кроме Лапровиттолы (16 очков и 4 передачи) и Джокубайтиса (11 очков). Даже Миротич, который провел замечательный матч (26 очков и 8 подборов), потерпел в четвертой четверти (7 поражений)», - заявил тренер команды «Барсы» в эту пятницу. Не говоря уже о именах, Ясикевичюс сказал, что «некоторые игроки не могут так играть, они должны вносить больший вклад» и признал, что пропустил «лидерство» в «болезненном» поражении особенно из-за «того, как команда отреагировала». Диагноз тренера Балтийских стран был ясен: «После Кубка футболисты расслаблены и без желания бороться. Лица на скамейке говорят о многом. Мы проиграли «Валенсии», и я почувствовал, что команда не пострадала. Это очень плохой знак». После победы на Кубке Испании 20 февраля «Барса» с большим трудом одержала победу над MoraBanc Андорра (107-88) и Монако (88—83). Затем он упал в «Валенсию» (86:76), сделав на 21 подбор меньше, отреагировал победой в «Фуэнлабраде» (69-86) и проиграл в эту пятницу в Каунасе. Ясикевичюс настаивал, что «нет» означает «говорить о победах и поражениях», поскольку «Барселона» может «выиграть несколько матчей, потому что у нас много талантов», но команде нужно восстановить концентрацию, потому что «рано или поздно придут плохие результаты, и мы видим, что не можем реагировать». «Я вижу команду гораздо хуже, чем две недели назад. После Кубка мы наблюдаем снижение конкурентоспособности. У нас не было правильного мышления. Мы играли очень плохо. Мы уже осенью. Мы должны научить персонажа подниматься все вместе», - заключил литовский тренер в своем анализе. Против Кусура Бетиса, соперника в это воскресенье в Лиге Эндеса, «Барселона» выиграла последние десять прямых матчей (с 57 до 13 в 70 матчах, сыгранных в соревновании), а зелено-белые не обыгрывали команду «Барсы» с 7 декабря 2014 года. Хотя андалузская команда занимает последнюю позицию в таблице (6-15), она одержала победу в четырех из семи последних туров. «Барса», находясь на грани завершения второй из пяти недель подряд тремя матчами, которые они должны провести в течение месяца максимального спроса в марте, занимает второе место (16-4) с двумя играми меньше, чем «Реал Мадрид» (17-5). В главе о жертвах Ясикевичюс не сможет рассчитывать на охрану Кори Хиггинса, длительно пострадавшего после операции по поводу подошвенного фасциита левой стопы, равно как и центр Пьера Ориола, который отсутствует с конца декабря из-за перегрузки правого крестцово-подвздошного сустава.