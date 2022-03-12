Баия-де-Фейра и Досе Мел измеряются по дате 8

Обе команды забили три гола в предыдущий день, обыграв своих последних соперников, поэтому ожидается ровный матч, в котором ни одна из них не попытается ничего отдать.

Баия де Фейра победила Жуазейренсе со счетом 2:1 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 2 матчах, проиграл с 1 шансом и сравнял счет в 1 матче.

Двенадцать Мел происходит в результате победы над Виторией со счетом 1:0. За последние несколько дат он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Б. де Фейра и Досе Мел встретятся завтра в 18:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 8 чемпионата Бразилии - Баяно 2022 года, будет проведен на стадионе Arena Cajueiro.

В последних 2 матчах, в которых мы видели друг друга в турнире, местные жители выиграли 1 возможность и закончили вничью 1 матч.

Руководить матчем выбран Мариелсон Алвес Силва.

Расписание Баия-де-Фейра и Досе Мел, в зависимости от страны

Аргентина: 18:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:30

Мексика CST и Никарагуа: 15:30

Mexico Most и Mexico PST: 14:30

Венесуэла: 17:30

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