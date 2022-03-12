Вскрытие: латиноамериканца, убитого полицейскими в Северной Каролине, не накачали наркотиками

Атланта (GA), 11 марта Сальвадорский Даниэль Турсиос не имел следов наркотиков или алкоголя в его организме, когда он был убит полицией Роли, Северная Каролина, во время дорожно-транспортного происшествия в начале января, согласно результатам вскрытия, опубликованным в эту пятницу. «Токсикологические тесты выявили только кофеин и никотин. Никакого алкоголя, наркотиков или медикаментов обнаружено не было», - говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы, добавляя, что 43-летний Турсиос скончался от пяти ранений от огнестрельных снарядов, нанесенных ему офицерами, когда стрелял в него на глазах у его семьи. Инцидент, который был зафиксирован телекамерами агентов, произошел 11 января после дорожно-транспортного происшествия на шоссе в Северной Каролине, когда сальвадорец путешествовал с семьей. Результаты вскрытия противоречат первым показаниям властей, которые заявили, что Турсиос был в состоянии алкогольного опьянения, когда он противостоял офицерам, - версия, которая была резко отвергнута его родственниками и испаноязычными правозащитными организациями, которые утверждают, что полиция применила чрезмерную силу. «Сегодня вскрытие Даниэля Турсиоса подтвердило то, что мы всегда знали: Даниэль Турсиос не был в состоянии алкогольного опьянения во время своего убийства. Полиция Роли воплотила эту идею в жизнь с самого начала, чтобы отметить Даниэля как опасность и оправдать его чрезмерное применение силы», - заявила организация El Pueblo. Для этой общественной группы «вместо того, чтобы видеть человека, нервного и травмированного автомобильной аварией, (агенты) увидели латиноамериканца и создали профиль о Даниэле, основанный на расистских стереотипах, которые привели к тому, что они покончили с жизнью мужчины, отца и мужа». «Эта новость является подтверждением для нас в данном конкретном случае, но мы продолжаем поддерживать наши предыдущие заявления о том, что уровень опьянения человека никогда не должен оправдывать убийство со стороны полиции. Ничто не оправдывает это», — заявили в организации. По данным полиции, когда экстренные службы лечили пострадавших в аварии, один из фельдшеров заметил, что Турсиос держит нож, и сообщил властям, которые впоследствии выстрелили в него из электрического оружия (электрошокера). Затем офицеры выстрелили в него пять раз из своих пистолетов после того, как сальвадорец отказался отпустить нож, несмотря на настойчивость собственной жены, и сопротивлялся аресту. ШЕФ мгВт/мск