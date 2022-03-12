Автотаран в Вашингтоне, округ Колумбия; 2 погибших

ВАШИНГТОН (AP) — В пятницу фургон протаранил зону отдыха на открытом воздухе популярного греческого ресторана на северо-западе Вашингтона, округ Колумбия, в результате чего две женщины погибли и ранили как минимум шесть других, трое из них — серьезные.

Власти заявили, что произошедшее, очевидно, было несчастным случаем.

«Нет никаких признаков того, что это было преднамеренно», — заявил командир полиции второго округа Дункан Бедлион. «У нас есть водитель, который сотрудничает. Останьтесь с нами»

Он охарактеризовал водителя как пожилого взрослого человека, потерявшего контроль над транспортным средством. «Этот элемент потери контроля активно расследуется нашей группой по расследованию крупных дорожно-транспортных происшествий», - сказал Бедлион.

Авария произошла в обеденное время в теплый и солнечный день в столице страны. Ресторан Парфенон расположен на оживленной торговой полосе магазинов и ресторанов, многие из которых располагают столиками на открытом воздухе. Пожарные машины заполнили улицу, которая была закрыта для движения и пешеходов.

По словам начальника пожарной и неотложной медицинской службы Джона Доннелли, семь клиентов ресторана и один сотрудник были доставлены в больницы в этом районе. Позже полиция сообщила, что две взрослые женщины умерли.

«Мы не знаем, почему это произошло», — сказал Доннелли.

В рамках расследования власти ищут видеодоказательства людей, которые могли зафиксировать аварию, и попросили тех, кто может предоставить дополнительную информацию, чтобы связаться с ними.

Когда его спросили, будут ли предъявлены обвинения водителю, Бедлион сказал, что это будет частью расследования.

Власти указали, что они задействовали большую группу реагирования на ранения, чтобы обеспечить ресурсы, доступные для ухода за большим количеством пациентов.