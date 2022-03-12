Аукцион активов бывшего президента Мексики Мигеля Алемана

Активы квартиры, принадлежащей президенту Мексики Мигелю Алеману (1946-1962) в Париже, будут выставлены на продажу 23 марта, говорится в заявлении аукционного дома, объявленном в эту субботу.

Алеман владел этой квартирой на Авенида Фош, одном из самых элегантных проспектов французской столицы. Он жил там изредка до своей смерти (1983), объяснил дом Мермоз, который будет заниматься продажей.

Аукционный дом пояснил, что содержимое квартиры варьируется от картин (работы мексиканского художника Тринидада Осорио или Луи Тоффоли) до европейской мебели, книг, подсвечников и памятных вещей президентства Алемана, таких как фотография с президентом США Кеннеди.

«Важная группа мексиканских ювелиров, в основном из дома Тане, также будет представлена» пудже, пояснил текст.

Согласно пресс-релизу, цены варьируются в широких пределах от десятков до тысяч евро.

Сын генерала Мигель Алеман был сенатором от Веракруса (восток), затем губернатором того же штата, министром внутренних дел и, наконец, президентом с декабря 1946 года.

Он был первым гражданским избранным главой государства с начала Мексиканской революции (1910-1920).

Джз/эл