В 42 года аргентинец Гвидо Ниндзя Каннетти вернулся к победе в UFC шокирующим нокаутом

* Победа Каннетти в UFC

Аргентинские смешанные единоборства снова отпраздновали важный вечер UFC с Гвидо Каннетти, одним из величайших представителей этой дисциплины в стране. Ниндзя, который почти четыре года не выигрывал, победил североамериканца Криса Моутиньо техническим нокаутом в первом раунде.

В 42 года он показал себя физически на отличном уровне, сумев соединить несколько ударов ногой с соперником на 13 лет моложе, который провел свою вторую презентацию на UFC, главной компании в этом виде спорта. После нескольких ударов по лицу Моутиньо судья решил закончить матч за почти три минуты до начала раунда.

«Спасибо всему народу Аргентины, спасибо моей семье, моей команде. Мне удалось попасть туда в первый раз хорошо. Я никогда не выздоравливала. Мне никогда не было хорошо в клетке, сегодня мне стало лучше. Я счастлива. Мне очень хорошо, я очень счастлива. Мне нужно было долго это чувствовать», - сказал Каннетти камерам, как только его победа была консуммирована.

Карьера Каннетти теперь насчитывает в общей сложности 9 побед и 6 поражений с тех пор, как он начал профессионально заниматься этой деятельностью. Его жизнь в UFC началась в 2014 году с падения Генри Брионеса, за которым последовала победа над Уго Вианой в следующем году, а затем провел два других боя (проигрыш Кюнг Хо Кангу и победа над Диего Ривасом).

В ноябре 2018 года он потерпел поражение от Марлона Веры (подача) в ивенте, состоявшемся в Буэнос-Айресе, и начал свою негативную серию, которая завершилась Победа нокаутом монгольской Данаа Батгерел в марте 2020 года и падение карт против североамериканки Маны Мартинез в августе 2021 года. Эта последняя презентация открыла дверь к выходу на пенсию, а также к выходу из UFC, но он, наконец, отомстил.

«Сердце — это секрет (в возрасте 42 лет). У меня были хорошие и плохие дни, я выиграл и проиграл. Мой ментальный тренер много работал со мной. Я много работаю, многое меняю. И на этот раз я чувствовал себя действительно хорошо», - сказал он после возвращения к триумфу.

29-летний Моутиньо также одержал 9 побед и 6 поражений в качестве бойца смешанных единоборств, но засчитал только один бой в UFC, когда потерпел поражение от Шона О'Мэлли в июле 2021 года. Это событие состоялось в рамках вечера UFC Vegas 50, в котором участвовали звезды Тиаго Сантос против Магомеда Анкалаева. Поединок аргентинца стал вторым в предварительном раунде.

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