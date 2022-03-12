Арест бывшего президента Кристиани за смерть иезуитов

САН САЛЬВАДОР (AP) — Сальвадорский суд в пятницу постановил привлечь к ответственности бывшего президента Альфредо Кристиани за его предполагаемое участие в резне шести священников-иезуитов и их двух коллаборационистов, совершенной армейским командованием в 1989 году.

Кристиани обвиняют в бездействии, то есть в том, что он знает, что произойдет, и не предотвратил резню.

В публичном заявлении, опубликованном в пятницу его дочерью, бывший президент вновь отверг обвинения и заявил, что не будет привлечен к ответственности на том основании, что у него не будет надлежащих процессуальных гарантий в Сальвадоре.

Был также отдан приказ о поимке бывшего заместителя Родольфо Паркера. И Кристиани, и бывший законодатель были вызваны во вторник, но и его адвокаты не присутствовали.

«Остается только распорядиться об аресте этих лиц, потому что они не явились в суд и не направили адвокатов», — говорится в постановлении суда.

Бывший президент покинул страну в июне 2021 года после того, как предстал перед специальной комиссией Конгресса, расследующей бонусы бывших государственных чиновников. Когда дело об убийстве иезуитов возобновилось, его дочь Клаудия Кристиани опубликовала несколько фотографий, на которых фигурирует ее отец, и заявила в то время, что они находились в «колыбели деда», то есть в Италии, хотя неясно, есть ли он там.

Прокуратура связывает бывшего президента Кристиани, бывшего заместителя Паркера и нескольких старших военных командиров того времени с интеллектуальным авторством убийств. Закон о всеобщей амнистии 1993 года, принятый правительством Кристиани и отмененный в 2016 году, предотвратил судебное преследование лиц, причастных к военным преступлениям.

В деле бывшего начальника ВВС, генерала в отставке Хуана Рафаля Бустильо и майора Карлоса Камило Эрнандеса Бараоны судья заявил, что их по-прежнему будут судить на свободе, поскольку «нет опасности бегства», поскольку они были единственными, кто предстал перед судом по своей воле.

Генерал Хуан Орландо Сепеда и полковник Мануэль Антонио Ривас получили альтернативные меры вместо содержания под стражей, аргументируя это «проблемами со здоровьем обвиняемых», но они должны сообщать в суд каждые 15 дней.

Бывший министр обороны генерал Рафаэль Умберто Лариос и полковники Нельсон Иван Лопес и Хоакин Арнольдо Серна Флорес были приговорены к предварительному заключению.

Он также распорядился о предварительном заключении генерала Орландо Иносенте Монтано, однако он отбывает наказание в размере 133 лет в Испании за участие в резне.

Через несколько минут после того, как она нарушила решение суда, дочь Кристиани опубликовала в Twitter заявление бывшего президента, в котором отрицала, что ей было известно о том, что священники будут убиты, и набросилась на генерального прокурора Республики Родольфо Дельгадо, который, как он указал, обвиняет его «в недобросовестность и явное презрение к истине».

«Правда в том, что я никогда не знал о планах, которые они планировали совершить эти убийства. Они никогда не информировали меня, они не спрашивали у меня разрешения, потому что знали, что я никогда бы не санкционировал вред отцу (Игнасио) Эллакурии или его братьям», - сказал Кристиани, правивший страной с 1989 по 1994 год.

Он заявил, что «кайфа с моей стороны» тоже нет, и что с первого дня он потребовал объективного расследования. Кроме того, он обратился с просьбой об участии ФБР, Скотланд-Ярда и Национальной полиции Испании, чтобы они оказали им поддержку в расследовании, и чтобы они это сделали.

Кристиани сказал, что убийство отцов-иезуитов Эльбы Рамос и их дочери Селины Рамос «было ужасным, жестоким актом», и жертвы этого и многих других злодеяний имеют право на правосудие, а сальвадорский народ имеет право знать правду. Однако он заверил, но что «преследование генерального прокурора не стремится ни к справедливости, ни к истине. Он направлен на то, чтобы навредить тем, кто считает себя неудобным политическим оппонентом».

Он добавляет, что правосудие в Сальвадоре «уступило место ненависти, мести и политическому преследованию оппонентов и людей, которые боролись и борются за демократию и мир».